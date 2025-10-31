O Copenhague venceu o Hobro por 4 a 1, fora de casa, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Dinamarca. Atual campeão e principal equipe do país, o time contou com atuação segura do zagueiro brasileiro Gabriel Pereira, capitão dos Leões no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao Lance!, o defensor ressaltou a importância da classificação e reafirmou o objetivo de defender o título. O Copenhague é o atual campeão tanto da Copa quanto do Campeonato Dinamarquês, conquistas obtidas na primeira temporada do atleta pelo clube.

continua após a publicidade

— Sempre que a vaga é decidida em jogo único, a dificuldade aumenta, pois qualquer erro pode custar a eliminação. Começamos atrás no placar, atuando fora de casa, mas mantivemos a tranquilidade e alcançamos nosso objetivo, que era avançar de fase. Somos os atuais campeões e o time a ser batido; todos querem nos vencer. O grupo entende o valor dessa competição e encara cada partida com seriedade, buscando defender o título e acrescentar mais um troféu à história do clube — afirmou Pereira.

Em sua segunda temporada na equipe dinamarquesa, o zagueiro tem se consolidado como uma das principais peças do elenco. No duelo contra o Hobro, foi o atleta com maior número de desarmes (quatro), liderou as recuperações de bola (sete) e registrou o maior volume de passes (77), com 94% de precisão.

continua após a publicidade

Gabriel Pereira, do Copenhague, conduz a bola durante a partida contra o Hobro (Foto: Divulgação/Copenhague)

No Campeonato Dinamarquês, o Copenhague ocupa a quarta colocação após 13 rodadas, com seis vitórias, quatro empates e três derrotas. A equipe marcou 26 gols e sofreu 18. Favorito ao bicampeonato na Copa, aguarda a definição do adversário nas quartas de final.

Próximo desafios ⚔️

Gabriel também projetou a sequência de compromissos do clube, que inclui o confronto com o Fredericia, neste sábado (1º), pela liga nacional, e o duelo contra o Tottenham, na próxima terça-feira (4), fora de casa, pela Champions League. Após três rodadas, o time ocupa posição fora da zona de classificação, com um empate e duas derrotas.

— Enfrentaremos uma sequência intensa. Disputamos a Copa, no sábado teremos jogo pela Liga e, em seguida, um confronto importante pela Champions. Nosso foco imediato é o duelo contra o Fredericia. Jogaremos em casa e precisamos conquistar mais uma vitória antes de pensar na partida contra o Tottenham — concluiu o defensor ao Lance!.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial