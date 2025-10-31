menu hamburguer
Estevão vira assunto após Palmeiras x LDU: 'Infelizmente não'

Verdão conseguiu virada histórica nesta quinta-feira (30)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 31/10/2025
12:39
Estêvão em jogo do Palmeiras contra o Botafogo-SP pelo Paulistão 2025
imagem cameraEstevão em ação com a camisa do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O menino Estevão, cria do Palmeiras, não precisou entrar em campo nesta quinta-feira (30) para virar assunto nas redes sociais. O nome do jovem ficou em alta depois da partida histórica do Verdão na semifinal da Libertadores.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Estevão começou a encantar o futebol brasileiro com apenas 17 anos. Apesar do talento inquestionável, uma das pautas mais frequentes nas redes era sobre o protagonismo, ou a falta dele, do menino em jogos decisivos.

Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores de 2025

Foto: Gilvan de Souza/CRF

➡️Mauro Cezar é sincero sobre final entre Palmeiras x Flamengo: 'Achismo'

Contra a LDU, o jovem Allan foi o grande destaque do Verdão em uma virada histórica que colocou o clube em mais uma final de Libertadores. Até por isso, o nome de Estevão foi muito falado entre torcedores do Palmeiras. Em contrapartida, outros palmeirenses e até rivais apenas compararam os dois atletas. Veja os comentários abaixo:

Estêvão. atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Estêvão, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja os comentários sobre Estevão após Palmeiras x LDU

Estêvão vale quase o dobro de Endrick e atacantes vivem momentos opostos no mercado

Uma possível saída de Endrick do Real Madrid ganhou força nas últimas semanas e jornais europeus já passam a apontar um destino provável para o brasileiro. A mudança de ares se dá pela falta de oportunidades na equipe comandada por Xabi Alonso. A ausência do atacante dos gramados impactou diretamente em seu valor de mercado, caminho contrário vivido por outro atleta formado nas categorias de base do Palmeiras, Estêvão.

Negociado com o Chelsea, Estêvão deixou o Palmeiras nesta janela de meio de ano rumo ao futebol inglês, onde está fazendo um começo promissor e bons desempenhos nas oportunidades que recebe. Sob o comando de Enzo Maresca, o atacante tem 12 jogos, uma assistência e dois gols marcados, um diante do Liverpool, na Premier League, e o outro na Champions League, contra o Ajax.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O bom começo em território europeu faz o atacante seguir em alta no mercado e seu valor de mercado subiu ao longo dos últimos meses, período que contempla sua saída do Palmeiras, onde disputou o Mundial de Clubes, e sua chegada no Chelsea. Atualmente, Estêvão é o jogador sub-20 do Brasil com o maior valor de mercado, 60 milhões de euros (R$ 373,6 milhões). A cifra é quase o dobro do segundo colocado, que é justamente Endrick, seu ex-companheiro no alviverde. Grande começo de Estevão, ex-Palmeiras, no Chelsea.

