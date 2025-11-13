Fala de técnico da Itália sobre a América do Sul gera polêmica: 'Muito difícil'
Treinador questionou eliminatórias para a Copa do Mundo
Gennaro Gattuso, técnico da seleção italiana, questionou o formato das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Em pronunciamento realizado, na última quarta-feira (12) em Roma, o treinador comparou os critérios de classificação entre Europa e América do Sul.
A declaração aconteceu em meio ao risco da Itália ficar fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. O comandante da Azzurra destacou a disparidade entre os sistemas classificatórios continentais e cobrou mudanças.
— Sem arrependimentos, vencer ajuda a vencer, mas é normal que precisemos entender os critérios. Olhando para a tabela sul-americana (das Eliminatórias), que tem 10 equipes, das quais seis se classificam, a sétima disputa um playoff contra a equipe da Oceania, essa é a decepção. Definitivamente temos que repensar as coisas. Quanto ao resto, meu foco está na partida de amanhã, não vou além disso — disse Gattuso.
A declaração não repercutiu de uma boa maneira nas redes sociais. Torcedores brasileiros questionaram a fala e aproveitaram o momento para provocar o atual cenário da equipe italiana. Veja a repercussão abaixo:
Itália e as Eliminatórias
Na Europa, apenas os primeiros colocados de cada um dos 12 grupos garantem vaga direta para a Copa do Mundo, com os vice-líderes disputando repescagem. Já no formato sul-americano, seis das dez seleções participantes classificam-se diretamente, e a sétima ainda compete em playoff contra representante da Oceania.
Atualmente, a Itália ocupa a segunda posição do Grupo I, três pontos atrás da líder Noruega, com apenas duas rodadas restantes para o término da fase de grupos. Os italianos ainda enfrentarão os noruegueses em confronto direto, buscando a liderança que garante classificação automática.
Em momento de crise, a equipe italiana corre contra o risco de ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez seguida. O cenário aconteceu em 2018 e 2022, quando a seleção terminou na segunda posição do respectivo grupo e acabou eliminada na repescagem.
