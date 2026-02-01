Atacante do Liverpool é comparado a Fernando Torres: 'A cara'
A atuação de Hugo Ekitiké na vitória do Liverpool por 4 a 1 sobre o Newcastle neste sábado (31) foi destaque no jornal britânico "BBC". A publicação enfatizou o desempenho do atacante francês, autor de dois gols na partida, e repercutiu as comparações feitas pelo ex-jogador Steven Gerrard entre o novo reforço e o espanhol Fernando Torres.
Segundo a análise, Ekitiké foi fundamental para a recuperação da equipe em Anfield, após o Newcastle abrir o placar com Anthony Gordon. O francês marcou o gol de empate e, em seguida, o tento da virada. Com o feito, ele chegou a 15 gols na temporada e tornou-se o jogador mais jovem a atingir dois dígitos em gols pelo Liverpool em uma edição da Premier League desde Michael Owen, na temporada 2000-01.
Comparação com Fernando Torres
A "BBC" relatou que o segundo gol de Ekitiké gerou comparações imediatas com o estilo de jogo de Fernando Torres. Steven Gerrard, ídolo do clube e ex-companheiro de ataque do espanhol, afirmou à TNT Sports que a movimentação e a finalização do francês remeteram a um gol específico marcado por Torres contra o Chelsea em 2007.
— Tudo gira em torno de Hugo Ekitiké comandando o canal. É a cara do Torres. Ele me lembra o Torres toda vez que o vejo jogar — analisou Gerrard.
Interesse antigo do Newcastle e parceria com Wirtz
A reportagem também abordou o contexto de mercado envolvendo o adversário. O Newcastle tentou contratar Ekitiké em três ocasiões anteriores, incluindo na última janela de transferências. O técnico do Newcastle, Eddie Howe, reconheceu a qualidade do atacante, afirmando que ele possui "um pouco de tudo", incluindo altura e velocidade. O ex-goleiro Shay Given também comentou a situação, lamentando que o clube não tenha conseguido concretizar a negociação no passado.
Outro ponto destacado pelo veículo foi o entrosamento entre Ekitiké e Florian Wirtz. A dupla já combinou para seis gols em todas as competições, o maior número entre parcerias na atual Premier League. O técnico do Liverpool, Arne Slot, observou que o rendimento de ambos cresceu conforme a adaptação física para jogar a cada três dias foi consolidada.
