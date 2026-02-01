Ex-Atlético-MG marca, e Estrela Vermelha reassume liderança na Sérvia

O Estrela Vermelha reassumiu a liderança do Campeonato Sérvio neste domingo (1º) após vencer o Cukaricki por 3 a 1, em partida disputada fora de casa. O resultado contou com a participação direta do zagueiro brasileiro Rodrigão, que marcou um dos gols da equipe de Belgrado.

Com o triunfo, o time volta ao topo da tabela de classificação. Após a partida, o defensor comentou a importância do resultado para os objetivos do clube na temporada.

— Para mim é muito importante ajudar a equipe com a vitória e ainda mais agora voltando para a liderança. Esse era o nosso objetivo para esse jogo. A liderança é o lugar que a gente busca todos os dias estar e significa muito para todos nós estar de volta à ponta da tabela. Sabemos que a cada rodada estamos mais próximos do nosso objetivo — afirmou o jogador.

Rodrigão em ação pelo Estrela Vermelha (Foto: Arquivo Pessoal)

Carreira e trajetória na Europa

Rodrigão, revelado nas categorias de base do Atlético-MG, transferiu-se para o Estrela Vermelha em maio de 2025 e possui contrato válido até meados de 2027. Antes de chegar à Sérvia, o zagueiro teve passagem de destaque pelo Zenit, da Rússia, onde disputou 56 partidas, marcou três gols e conquistou seis títulos (três ligas nacionais, duas Copas da Rússia e uma Supercopa).

No Brasil, o atleta profissionalizou-se em 2017 e defendeu equipes como Caldense, Coimbra, Boa Esporte e Ferroviária. Sua experiência no futebol europeu inclui também passagens pelo Gil Vicente, de Portugal, e pelo Sochi, da Rússia.

