O meio-campista Enzo Fernández consolidou-se como a figura central do Chelsea após superar dificuldades de adaptação para se tornar o jogador mais decisivo da equipe londrina. A análise foi publicada neste sábado (31) pela "BBC", que destaca a transformação do argentino no "motor" do time comandado por Liam Rosenior, e superou estatisticamente até mesmo o companheiro Cole Palmer no último ano.

Logo após completar sua 150ª partida pelo clube contra o West Ham, em que marcou o gol da vitória dos Blues, Fernández vive o auge de sua forma física e técnica. O jogador tornou-se recentemente o maior artilheiro argentino da história do Chelsea, com 26 gols, ultrapassando a lenda Hernán Crespo. Além disso, ao marcar na vitória contra o Napoli pela Champions League, ele foi o primeiro do elenco a atingir a marca de 10 gols na temporada 2025/26.

Superação e liderança nos bastidores

A reportagem relembra que o caminho de Enzo em Stamford Bridge não foi linear. Contratado por uma cifra recorde após a Copa do Mundo de 2022, o volante enfrentou a instabilidade da gestão de Graham Potter, críticas sobre sua mobilidade física sob o comando de Mauricio Pochettino e uma dolorosa hérnia, além da barreira do idioma.

Hoje, no entanto, o cenário é oposto. Nomeado vice-capitão pelo ex-técnico Enzo Maresca, Fernández é descrito internamente como um "líder agressivo" e vocal, complementando o perfil mais discreto do capitão Reece James. Para atingir esse nível, o atleta investiu em uma equipe multidisciplinar, que inclui um preparador físico particular, psicólogo e analistas de desempenho, além de ter aprimorado o inglês para se comunicar melhor com o vestiário.

Enzo Fernández marcou o gol da vitória do Chelsea sobre o West Ham, pela Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Mercado e situação contratual

O desempenho de alto nível trouxe à tona discussões sobre o futuro. Embora tenha contrato até 2032, Fernández e seus novos representantes — que incluem o ex-jogador Javier Pastore — buscam uma valorização salarial condizente com seu status de protagonista. A "BBC" reporta rumores sobre um interesse do PSG, mas o Chelsea mantém postura firme de não negociar o atleta.

O técnico Liam Rosenior minimizou as especulações, classificando-as como naturais para um "jogador de classe mundial". Para o clube, Enzo é inegociável não apenas pelo futebol, mas também pelo apelo comercial que possui no mercado hispânico.

Domínio estatístico

Os dados apresentados pelo jornal inglês corroboram a importância de Fernández. Em um 2025 livre de lesões, ele liderou o time em gols (12), assistências (8) e chances criadas (77). Mesmo atuando muitas vezes em funções mais recuadas quando Palmer está em campo, sua influência ofensiva permanece superior.

Na atual temporada, seus números continuam a impressionar, com contribuições diretas que o mantêm no topo da artilharia do clube em 2026. Sua capacidade de passe também é citada como elite na Premier League, figurando entre os melhores da liga em passes que quebram as linhas defensivas adversárias.

