O Real Madrid mantém a confiança no treinador Xabi Alonso antes da visita ao Athletic Bilbao, no Estádio de San Mamés, marcada para esta quarta-feira (3), pela 19ª rodada de La Liga. Segundo o jornal espanhol "Marca", apesar dos recentes resultados instáveis na liga, o jogo é encarado pelo clube como uma oportunidade de recuperação, e não como um ultimato para o técnico espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na matéria de Santiago Siguero, a direção do clube em Valdebebas observou sinais de melhora no desempenho da equipe nas últimas duas partidas, contra Olympiacos e Girona, e acredita que o retorno às vitórias em La Liga é uma questão de tempo. Atualmente, o Real Madrid ocupa a segunda posição da tabela.

continua após a publicidade

Os três empates consecutivos em La Liga foram um resultado inesperado, especialmente após a vitória contra o Valencia, há cerca de um mês, que havia colocado o time cinco pontos à frente do segundo colocado. Contudo, o clube enfatiza que a equipe segue viva tanto em La Liga quanto na Champions League.

No Real Madrid, não há menção a prazos para uma reviravolta ou mudança na condução técnica. O clube argumenta que a equipe continua em processo de construção e mostrou potencial, ponderando que o número de lesões recentes, que chegou a desfalcar o time com sete jogadores importantes em algumas partidas, impactou os resultados. A perspectiva interna é de que o técnico tem margem de manobra para o confronto em San Mamés.

continua após a publicidade

Xabi Alonso no comando do Real Madrid contra o Liverpool, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Athletic Bilbao x Real Madrid - La Liga

O Real Madrid visita o Athletic Bilbao pela 19ª rodada de La Liga, no San Mamés, em Bilbao (ESP), às 17h (de Brasília). A partida foi adiantada devido aos compromissos de ambas as equipes na Supercopa da Espanha, que será realizada entre os dias 7 à 11 de janeiro de 2026.

Em sequência de três empates seguidos e em "crise" com Xabi Alonso, os Merengues buscam a vitória para não deixar o Barcelona ampliar a vantagem na liderança após derrotar o Atlético de Madrid por 3 a 1, nesta terça-feira (2). Com o resultado, a equipe catalã chegou aos 37 pontos, contra 33 dos madrilenhos, que irão disputar a quinta partida consecutiva fora de casa.

Do outro lado, o Bilbao vive momento irregular na competição, com três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos. Na última partida, a equipe basca derrotou o Levante, fora de casa, por 2 a 0, com direito a gol de Nico Williams, que ainda não decolou na temporada. Na tabela, os Leones Blancos ocupam a oitava colocação, com 20 pontos.

Time do Real Madrid comemora gol de Mbappé diante do Olympiacos (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial