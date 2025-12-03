Haaland bate recorde histórico de lendas da Premier League; veja

Erling Haaland alcançou um recorde da Premier League ao marcar na vitória por 5 a 4 do Manchester City sobre o Fulham neste domingo (30). O atacante norueguês chegou à marca de 100 gols em 111 jogos e se tornou o jogador mais rápido da história da competição a atingir esse número, Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Agüero e Thierry Henry.

O gol que garantiu a marca do centroavante saiu aos 16 minutos. Doku avançou pela esquerda, cruzou para a área e Reijnders deixou a bola passar. Haaland finalizou de primeira e abriu o placar, alcançando o centésimo gol e batendo o recorde na Premier League.

Mesmo em vantagem, os Citizens levaram um susto no fim da etapa inicial, quando o Fulham descontou. Na volta do intervalo, vencendo por 3 a 1, o City tratou de liquidar a partida e marcou dois gols em menos de dez minutos, abrindo 5 a 1.

A goleada parecia encaminhada, mas tudo mudou rapidamente: o Fulham reagiu, marcou três vezes no segundo tempo e recolocou fogo no confronto, reduzindo para 5 a 4. A reta final foi intensa, com as duas equipes buscando o resultado até o fim.

Manchester City ocupa a vice-liderança da Premier League, com 28 pontos (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Jogadores que chegaram mais rápidos aos 100 gols na Premier League

1 . Haaland - 100 gols em 111 jogos 2 . Alan Shearer - 100 gols em 124 jogos 3 . Harry Kane - 100 gols em 141 jogos 4 . Sergio Agüero - 100 gols em 147 jogos 5 . Thierry Henry - 100 gols em 160 jogos

