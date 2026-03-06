Técnico do Chelsea atualiza situação da lesão de Estêvão: 'Não está'

Técnico do Chelsea, Liam Rosenior atualizou a situação da lesão de Estêvão, que não entra em campo desde o dia 13 de fevereiro. O brasileiro desfalcou a equipe londrina nos últimos três compromissos da Premier League por conta de um problema muscular na coxa.

- Eu diria que ele está de volta ao campo, mas ainda não está pronto para este jogo (contra o Wrexham, pela FA Cup). Precisamos ter muito, muito cuidado, visto que foi uma lesão na coxa. Então, ele precisa se recuperar um pouco antes de voltar a jogar. Mas, obviamente, será um grande reforço tê-lo de volta ao grupo.

Nos três jogos em que Estêvão esteve lesionado, o Chelsea venceu apenas uma partida, além de ter tido um empate e uma derrota. Descartado do jogo contra o Wrexham, pela FA Cup, o brasileiro vive a expectativa para voltar a ser relacionado diante do PSG, na próxima semana, pela Champions League.

Ainda assim, Estêvão talvez não inicie a partida como titular, uma vez que estará voltando aos gramados quase um mês após seu último jogo oficial com o Chelsea. O brasileiro é considerado uma peça importante do elenco e um dos protagonistas na Liga dos Campeões com três gols marcados.

Números de Estêvão no Chelsea

Em sua primeira temporada no Chelsea, Estêvão soma números expressivos para um jovem de 18 anos. Em 32 partidas com a camisa dos Blues, o jogador já soma sete gols e três assistências.

