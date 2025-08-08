Lamine Yamal e Robert Lewandowski foram punidos pela Uefa foram por descumprirem o regulamento antidoping após a derrota do Barcelona para a Inter de Milão na semifinal da Champions League 2024/25, última partida da equipe por competição europeia. Os atacantes terão de pagar multa de cinco mil euros (R$ 31,6 mil) cada.

Segundo a entidade, os jogadores não seguiram as orientações do Oficial de Controle Antidopagem e não se dirigiram imediatamente ao posto de controle, como determinam as regras. Assim, ambos infringiram os artigos 21.8) e 21.10(a) do regulamento.

Além dos atletas, o técnico Hansi Flick recebeu multa de 20 mil euros (R$ 126,5 mil) e suspensão de um jogo em competições de clubes da Uefa por violar princípios gerais e normas de conduta. O auxiliar Marcus Sorg foi punido da mesma forma.

As sanções têm efeito imediato, e Flick e Sorg não poderão estar no banco no próximo jogo europeu da equipe, na estreia do Barça da próxima Champions League. Por fim, o Barcelona também foi multado em 5.250 euros (R$ 33,2 mil) pelo arremesso de objetos e em 2.500 euros (R$ 15,8 mil) pelo uso de fogos de artifício por parte de sua torcida durante a partida.

Hansi Flick, técnico do Barcelona, punido pela Uefa junto a Lamine Yamal e Robert Lewandowski (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

