Ídolo do Liverpool reprova preço de Isak: ‘£150 milhões é valor de Mbappé’

Apesar de já ter contratado Ekitike por 95 milhões de euros, o Liverpool mantém o interesse em Alexander Isak, atacante do Newcastle. Recentemente, o clube que joga Bruno Guimarães recusou uma oferta incial de 120 milhões de libras (cerca de R$ 888 milhões) pelo sueco, mas aguarda uma segunda proposta. Para Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, Isak não vale tudo isso.

— Seria uma contratação incrível. Mas, do ponto de vista de um torcedor do Liverpool, eu não quero que o clube gaste £150 milhões no Isak. Provavelmente consigo imaginar que ele era o alvo número 1 do Liverpool, mas tem algo de estranho no fato de o clube pagar £80 milhões por um atacante (Ekitike) como reserva. Isso não me desce bem — disse Carragher ao programa The Overlap.

Carragher é ídolo do Liverpool por ter passado toda sua carreira lá. O ex-zagueiro inglês ficou da temporada 1995/96 até 2013/14 em Anfield, tendo disputado 739 partidas pelo clube. Agora comentarista esportivo, Jamie Carragher avaliou a situação que Isak vive no Newcastle.

— Olho para o Isak, e está claro que ele fez birra assim que Arsenal e Liverpool contrataram um centroavante. Da parte dele e de seu empresário, eles não disseram ao Newcastle há meses que queriam sair? Parece tudo meio bagunçado. Quando penso no Liverpool, não parece algo realmente planejado. Não acho que o plano fosse contratar um atacante por £80 milhões e depois outro por £120 milhões — analisou.

'£150 milhões é valor de Mbappé'

Apesar de não reprovar a contratação do atacante em si, Carragher entende que o suceo não vale o preço que o Newcastle pede. para ele, um valor tão alto deveria ser para contratar jogadores de elite do ftebol mundial, como Mbappé.

— Sinto um pouco pelo Ekitike. Porque ele foi contratado e, de repente, surge essa história com o Isak. Quero, sim, que o Liverpool contrate o Isak. Mas £150 milhões, para mim, é valor de Mbappé. Por esse preço, você deveria estar contratando o Mbappé — disse Carragher.

