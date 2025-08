Liverpool tem interesse na contratação de estrela do PSG, diz jornal

O Liverpool não está dando sinais de frear no mercado de transferências. Desta vez, os ingleses estão atentos em busca de mais um atacante de peso, e um dos nomes que ganham força nos bastidores é o do francês Bradley Barcola, de 22 anos, do PSG. A informação é do jornal L’Équipe.

Com uma negociação complexa por Alexander Isak - o Newcastle resiste em vender o atacante sueco, mesmo diante de uma oferta estimada entre 120 milhões de euros -, os Reds passaram a considerar alternativas. Uma delas é Barcola, que já vinha sendo monitorado há algum tempo pelo clube inglês, segundo traz o portal francês.

Contratado em 2023 junto ao Lyon por 50 milhões de euros, Barcola perdeu espaço no PSG após a chegada de novos reforços. Atualmente, está atrás de Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia e Doué na hierarquia do ataque parisiense. Ainda assim, a tendência mais recente era de renovação contratual, tanto para ele quanto para outros nomes ofensivos do elenco.

Liverpool de olho 👀

Apesar do otimismo dos franceses, o Liverpool vê na situação uma oportunidade e pode apostar no longo interesse no jogador como fator de convencimento. Para o PSG, no entanto, será preciso uma proposta muito convincente.

Ainda de acordo com o L’Équipe, dificilmente o clube francês aceitará negociar Barcola por menos de 100 milhões de euros, especialmente com um rival direto na briga pelo título da Champions League. O atacante tem contrato com o PSG até 2028 e soma 14 convocações pela seleção francesa principal, com dois gols marcados.

