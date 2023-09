A jóia rara do Manchester City, Erling Haaland, poderia ter disputado uma Copa do Mundo, mas a escolha da sua nacionalidade o fez ficar de fora do torneio. Um dos principais nomes do futebol internacional, o atacante de 22 anos seria um nome carimbado na convocação da Seleção Inglesa, se ele não tivesse optado por defender a Noruega.