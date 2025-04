O que o PSG precisa para ser campeão da Ligue 1?

Maior campeão na história, o PSG está perto de mais um título de Ligue 1. Líder isolado e time de maior investimento no futebol francês, a equipe da capital retorna aos gramados no sábado, dia 5, contra o Angers. A partida pode garantir o troféu de forma antecipada. Para isso, Ousmane Dembélé e companhia precisam de apenas um empate.

Com sete rodadas para o fim da Ligue 1, o PSG lidera com 21 pontos de frente para o Monaco, atual segundo colocado. São 71 pontos para a equipe, contra 50 dos rivais pelo título. Neste sentido, para confirmar o caneco, basta um empate, uma vez que o Monaco pode alcançar, no máximo, 71 pontos se vencer todos os jogos restantes.

Caso venha a perder para o Angers, que atualmente briga contra o rebaixamento, o PSG ainda poderia ser campeão em caso de tropeço do Monaco. O mesmo acontece nas rodadas seguintes, já que o atual segundo colocado não pode desperdiçar nem um ponto sequer na competição.

Este caminha para ser o 13º título do PSG na Ligue 1, sendo o quarto de forma consecutiva. O Saint-Étienne, que não conquista a competição desde 1981, é o segundo time com mais troféus no torneio, com dez. O Olympique de Marselha completa o pódio com nove.

PSG é um dos melhores times do mundo em 2025

Sob o comando de Ousmane Dembélé, que se tornou postulante ao prêmio de Bola de Ouro, o Paris Saint-Germain é um dos times mais quentes em 2025. São 22 jogos no ano, sendo apenas uma derrota. No período, além de ficar perto do título da Ligue 1, a equipe avançou à final da Copa da França e quartas de final da Champions League.

Valendo a renovação do rótulo de campeão da Ligue 1, o PSG entra em campo no sábado, dia 5 de abril, contra o Angers. A partida está marcada para acontecer às 12h (de Brasília) no Parc des Princes, em Paris.