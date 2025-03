Após golear o Saint-Étienne por 6x1 em confronto válido pela 27ª rodada da Ligue 1, o PSG precisa de apenas um empate contra o Angers, no próximo sábado (5), para se sagrar campeão do Campeonato Francês com sete rodadas de antecedência - e com possíveis marcos inéditos na história da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Caso empate ou vença, o time de Paris chegará a 33 jogos de invencibilidade na Ligue 1, superando o recorde atual do Nantes, que ficou 32 jogos sem perder e foi campeão da temporada 1994/95 do campeonato. A última vez que o PSG saiu derrotado de campo na competição foi em 12 de maio de 2024, quando perdeu por 3x1 para o Toulouse.

continua após a publicidade

Além disso, a equipe de Luis Enrique ainda pode bater outro recorde. Caso não perca contra o Nantes, em 22 de abril, o time pode chegar à marca de 39 jogos sem perder fora de casa na Ligue 1. Com isso, ultrapassaria as 38 partidas invictas do Milan de Fabio Capello, no Campeonato Italiano, entre 1991 e 1993, e teria a melhor sequência de invencibilidade em jogos fora de casa entre todos os times das cinco principais ligas da Europa.

➡️Dono do PSG manifesta interesse em assumir presidência da Fifa, afirma canal francês

João Neves comemorando um dos gols do PSG contra o Saint-Étienne. (Foto: Divulgação/Paris Saint-Germain)

Como foi a goleada do PSG em cima do Saint-Étienne na Ligue 1?

Em jogo disputado no Parque dos Príncipes, os donos da casa abriram o placar no início do primeiro tempo, com Stassin, mas Gonçalo Ramos, de pênalti, empatou para os visitantes aos 43 minutos.

continua após a publicidade

Depois de uma atuação abaixo do esperado na primeira etapa, o PSG voltou para o segundo tempo e atropelou o Saint-Étienne. Em apenas 15 minutos, os parisienses marcaram quatro gols: um do atacante Kvaratskhelia, dois do ponta Doué e outro do meia João Neves. Nos acréscimos, o ponta Mbaye fechou a goleada e garantiu os três pontos na tabela.

Com a vitória, o atual campeão da Ligue 1 chegou aos 71 pontos e se isolou ainda mais na liderança do campeonato, com 21 a mais do que o vice-líder, o Mônaco.