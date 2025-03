Raphinha, Dembélé, Salah… Como está a disputa pela Bola de Ouro?

O prêmio individual mais cobiçado do futebol tem, na temporada 2024/2025, uma das disputas mais acirradas dos últimos anos. Após a dinastia de Messi e Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro, o fã de futebol sentiu falta dos números astronômicos que as lendas do esporte conquistavam ano a ano. O momento atual, porém, é diferente. Jogadores como Raphinha, Dembélé e Salah despontam como favoritos à conquista do prêmio, com muitos gols e atuações marcantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como o melhor jogador do mundo é escolhido?

BOLA DE OURO

Os critérios de pontuação para definir o ganhador da Bola de Ouro devem levar em conta três aspectos: desempenho individual na temporada, títulos coletivos e imagem pública do jogador, dentro e fora do campo. Nesse caso, o Fair Play e atos filantrópicos/campanhas do atleta são considerados.

continua após a publicidade

FIFA THE BEST

No prêmio Fifa The Best, a escolha do vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo na temporada é feita através de votos. No último ano, quando Vini Jr foi escolhido vencedor, tiveram a oportunidade de votar: jogadores, treinadores, torcedores e jornalistas.

➡️ Ramadã: entenda relação da cultura islâmica com o futebol internacional

Ranking do Lance!

1 - Raphinha (Barcelona)

Foto: Barcelona/Divulgação

O Barcelona de Hansi Flick é uma das sensações da temporada, não só pelos resultados, mas também pela forma de jogar. Raphinha é a cara e o cara desse time. Além dos números impressionantes na temporada, o brasileiro é retrato da dedicação ofensiva e defensiva dos jogadores do time espanhol. Na briga pelo título da La Liga, da Champions League e da Copa do Rei com o Barça, Raphinha tem 30 gols e 20 assistências em 46 jogos na temporada.

continua após a publicidade

2 - Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Foto: Oli SCARFF / AFP

Ousmané Dembélé tem, no ano de 2025, 18 jogos e 22 gols. Pegando a temporada completa são 31 gols e 7 assistências em 41 jogos. O francês é o protagonista do Paris Saint-Germain, que caminha para ser campeão invicto do Campeonato Francês. O time ainda eliminou o Liverpool, favoritíssimo ao título da Premier League, na Champions League.

3 - Mohammed Salah (Liverpool)

Foto: Divulgação/ Liverpool

Salah apareceria na segunda posição dessa lista caso não tivesse sido eliminado com o Liverpool pelo PSG, de Dembélé, na Champions League. O egípcio, porém, é o grande nome da Premier League com os Reds, quebrando recorde atrás de recorde. Na atual temporada ninguém supera o atacante em número de participação para gols. São 34 e 22 assistências em 46 jogos.

4 - Kylian Mbappé (Real Madrid)

Foto: JAVIER SORIANO / AFP

O começo de Mbappé no Real Madrid já superou a temporada de estreia de Ronaldo Fenômeno pelos merengues. O próximo alvo do francês é nada mais nada menos do que Cristiano Ronaldo. Na briga pelo título da La Liga, da Champions League e da Copa do Rei, o atacante tem 31 gols e 5 assistências em 46 jogos na temporada.

5 - Lamine Yamal (Barcelona)

Foto: Divulgação/ Barcelona

O líder do ranking, Raphinha, tem uma dupla: Lamine Yamal. Com assustadores 17 anos, o fenômeno espanhol tem do seu lado o encantamento. O atacante pode não ter números tão inflados quanto os outros nomes dessa lista, mas é uma das principais peças do dominante Barcelona. Ainda assim, o jogo de Yamal não é só vistoso. A eficiência do garoto se reflete nos 13 gols e 18 assistências em 41 jogos.