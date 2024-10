Bola de Ouro: por que Neymar nunca levou o prêmio de melhor do mundo?

Neymar, entre Messi e Cristiano Ronaldo, não ganhou a Bola de Ouro (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 27/10/2024 - 13:50 • Rio de Janeiro

Vinicius Júnior é o favorito a conquistar a Bola de Ouro nesta segunda-feira (28), e caso isso aconteça ele será o primeiro brasileiro desde o meia Kaká a conquistar o feito. O ex-jogador foi escolhido o melhor do mundo em 2007, quando defendia o Milan. Desde então, Neymar vinha sendo a grande aposta por aqui, mas isso não aconteceu. Mas, afinal, por que o atacante nunca foi escolhido o melhor do mundo?

Jornalistas europeus que acompanham a carreira do craque apontam ao Lance! três grandes razões para Neymar nunca ter sido escolhido o melhor jogador do planeta: ter tido seu auge ao mesmo tempo em que competia com Messi e Cristiano Ronaldo, que se revezaram nas conquistas entre 2008 e 2017; as seguidas lesões, associadas a uma falta de foco na recuperação, que tiraram Neymar de campo por longos períodos; e a ausência de títulos importantes no momento em que tinha algum favoritismo.

— Acho que Neymar foi o melhor do mundo durante um momento da sua carreira, mais ou menos um pouco antes e um pouco depois da sua chegada a Paris. Mas ele não ganha nada importante desde 2015. A última Liga dos Campeões foi em 2015, mas com Neymar sendo o segundo do Messi. Não ganhou nada de importante com o PSG ou com a Seleção Brasileira —, diz o francês Regis Dupont, que é repórter especial do jornal L'Équipe, especializado em esportes.

Vini Jr. tem mais foco que Neymar, avalia jornalista espanhol

Dupont é profundo conhecedor do futebol brasileiro e acompanhou bastante a carreira de Neymar, sobretudo no período em que o craque brasileiro atuou na França, entre 2017 e 2023.

— Ele tem muito azar já há alguns anos. Mas acho que não é só o azar: é também a sua falta (de comprometimento) —, pondera Regis Dupont.

Avaliação semelhante tem o jornalista espanhol Mario Cortegana, que escreve para a conceituada publicação esportiva The Athletic.

— Neymar, primeiro, dividiu o time e a posição de destaque com Messi, e ele estava mais na era Messi-Cristiano, o que tornou tudo ainda mais difícil. Depois, ele não teve a mentalidade suficiente e a ética de trabalho necessária para isso. Vinicius Júnior é um workaholic, ele tem uma mentalidade focada em tudo, em sonhar grande, em acreditar, desde os 18 anos —, considera Cortegana.

Ele lembra que Vini Jr, apontado como favorito à Bola de Ouro, “vive de 80% a 90% do tempo pensando em futebol”, e tem uma série de equipamentos em casa para recuperação física. O atacante do Real Madrid também tem um fisioterapeuta próprio, Thiago Lobo. Assim, as chances de lesão diminuem de forma considerável.

— Neymar teve azar com lesões, mas as lesões não são apenas azar; são também uma mostra que talvez seu corpo não seja forte o suficiente, ou que ele não esteja preparado —, pondera o jornalista espanhol.