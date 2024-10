Bola de Ouro: compare números dos favoritos ao prêmio

Bola de Ouro, da revista France Football, coroará o melhor jogador do mundo da temporada 2023/24 (Foto: Franck Fife /AFP)







27/10/2024

Nesta segunda-feira (28), às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA), a revista "France Football" coroará o melhor jogador do mundo na cerimônia da Bola de Ouro. O prêmio, em 2024, tem o brasileiro Vini Jr e o inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, além do espanhol Rodri, do Manchester City como favoritos ao troféu. Confira os números dos craques na temporada passada:

Números dos favoritos à Bola de Ouro da temporada 2023/24

Vini Jr.

Jogos: 39

Gols: 24

Assistências: 9

Minutos para participar de gol: 93'

Passes decisivos: 57

Dribles certos: 112

Acerto no passe: 79%

Pontaria no chute: 47%

Nota Sofascore: 7.47

Jude Bellingham

Jogos: 42

Gols: 23

Assistências: 13

Minutos para participar de gol: 101'

Passes decisivos: 78

Dribles certos: 77

Acerto no passe: 90%

Pontaria no chute: 49%

Nota Sofascore: 7.95

Rodri

Jogos: 50

Gols: 9

Assistências: 13

Passes decisivos: 82

Bolas recuperadas: 333

Desarmes: 101

Duelos ganhos: 60%

Acerto no passe: 92%

Nota Sofascore: 7.95

