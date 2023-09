Pelas eliminatórias sul-americana da Copa de 2026, Paraguai e Peru abrem a primeira rodada rumo ao Mundial. As seleções se enfrentam em Ciudad de Leste nesta quinta-feira (07), às 19h30. Mais tarde, às 21h, a Argentina encara o Equador em Buenos Aires. A atual campeã do mundo contará com Lionel Messi para o jogo.