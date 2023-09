Para alguns membros da alta cúpula da CBF a decisão deveria ser mantida, mesmo com as novas informações sobre o caso, publicadas no início da semana. Para eles, as mensagens divulgadas não estavam inseridas no contexto do processo e, portanto, não tinham valor legal. Antony também emitiu uma nota, através dos seus perfis nas redes sociais, reafirmando sua inocência no caso. Portanto, o corte de Antony foi considerado precipitado por um grupo na entidade, que também entendeu que a decisão demostrou um viés antes mesmo do julgamento do caso.