Nesta quinta-feira (7), começam as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Dez seleções do continente estarão em busca de seis vagas diretas para o mundial que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Com isso, o Lance! traz um pequeno Guia com os destaques de cada time, o formato de disputa, as curiosidades e as datas previstas para os clássicos continentais.