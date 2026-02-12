O Chelsea empatou por 2 a 2 com o Leeds United na última terça-feira (10), em Stamford Bridge, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League. Após o confronto, o jornal inglês "The Sun" destacou o desempenho dos brasileiros Estêvão e João Pedro, que foram apontados como protagonistas da equipe londrina na partida.

Como foi a partida? ⚽

O Chelsea abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, após passe em profundidade de Cole Palmer, na altura do meio-campo, para João Pedro avançar pelo lado esquerdo e finalizar de cavadinha sobre o goleiro Karl Darlow. Na segunda etapa, o brasileiro sofreu o pênalti que originou o segundo gol, convertido pelo camisa 10 aos 13'.

No entanto, o favorito não conseguiu sustentar a vantagem mesmo atuando sob seus domínios e viu o adversário, que ocupa a parte inferior da tabela, aproveitar erros defensivos para empatar com Lukas Nmecha, de pênalti, aos 22', e Noah Okafor, aos 28', após assistência do autor do primeiro tento. No último minuto, Palmer ainda teve a chance de garantir a vitória sem goleiro, mas finalizou por cima do travessão.

Com o resultado, a equipe comandada por Liam Rosenior permaneceu na quinta posição, com 44 pontos após 26 jogos, somando 12 vitórias, oito empates e seis derrotas, além de 47 gols marcados e 30 sofridos. O time dirigido por Daniel Farke, por outro lado, segue na luta contra o rebaixamento e ocupa a 15ª colocação, com 30 pontos, seis a mais que o primeiro clube na zona da degola, com campanha de sete vitórias, nove empates e dez derrotas, além de 36 gols anotados e 45 contra.

Apesar do tropeço, a imprensa inglesa reservou espaço para elogiar a dupla brasileira. João Pedro, que participou dos dois gols do jogo, foi destacado pelo "The Sun", que o apontou como um dos principais atacantes da competição, à frente de outras referências de ataque. O camisa 20 atuou em todas as partidas do campeonato até o momento e soma dez gols e quatro assistências — líder de participações diretas em gols pelos Blues no recorte.

— Ekitike? Isak? Šeško? Gyökeres? Obrigado, próximo. João Pedro é o melhor atacante da Premier League no momento, o cara está em ótima fase. Ele está se mostrando um atacante mais completo a cada jogo — escreveu o diário.

João Pedro celebra o gol de abertura do Chelsea contra o Leeds United pela Premier League, em Stamford Bridge, Londres (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Na sequência, Estêvão também foi citado na análise do veículo. Apesar de mencionar a pouca idade e a questão física do jogador, o veículo elogiou a atuação do titular diante do Leeds. O ponta-direita permaneceu em campo por 64 minutos antes de ser substituído por Pedro Neto. Em sua primeira temporada na Inglaterra, o camisa 41 soma seis gols e duas assistências em 31 partidas.

— Ele é jovem, inexperiente e um pouco frágil. Sim, e daí? O garoto é o melhor ponta do Chelsea, um dos jogadores mais populares em Stamford Bridge, e quanto mais jogar, melhor ficará. Proporcionou alguns momentos realmente empolgantes de entrosamento com João Pedro e quase dobrou a vantagem do Chelsea no segundo tempo com um chute de longa distância — finalizou o jornal.

