Marquinhos treina e pode enfrentar Flamengo na final do Mundial

A presença de Marquinhos na final da Copa Intercontinental virou ponto de atenção para o Flamengo. Recuperado de uma lesão no quadril, o capitão do PSG voltou a treinar normalmente e pode reforçar a equipe francesa na decisão desta quarta-feira (17), às 14h. O brasileiro desfalcou a equipe nos últimos jogos após sentir um problema físico em partida na Champions League, mas evoluiu bem na recuperação.

Marquinhos falou com a imprensa e garantiu estar à disposição para a decisão. Segundo o defensor, o incômodo foi apenas um alerta, sem maior gravidade, e o retorno aos treinamentos ocorreu sem limitações nos últimos dias.

– Estou bem. Tive um problema contra o Bilbao, mas foi pouca coisa, apenas um alerta. Me recuperei bem e treinei estes últimos dias. Vai ficar para o treinador decidir quem vai jogar. Ele está muito bem servido. Recuperamos alguns jogadores importantes que voltaram de lesão, que desde o começo do ano tiveram problemas, Dembelé, Doué e outros… Vai ser importante ter todos à disposição – disse o zagueiro.

Marquinhos comemora classificação do PSG frente ao Bayern (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Além do próprio jogador, Luis Enrique também comentou a situação física do capitão parisiense. O treinador confirmou que Marquinhos está clinicamente liberado, mas reforçou que a decisão final sobre a escalação só será tomada no dia da partida.

– Marquinhos está pronto para jogar. Mas vamos ver como vai estar amanhã, que é quando a gente vai decidir se começar como titular ou no banco. Hakimi não pode jogar. Ele está lesionado. Ele não vai jogar amanhã – disse Luis Enrique.

PSG x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações da final do Mundial

PSG e Flamengo disputam nesta quarta-feira (17) o título do Mundial. Em Doha, no Catar, a partida será no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo nos seguintes veículos: TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no SporTV.

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

