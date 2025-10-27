menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Nuno Mendes revela responsável por sua evolução no PSG

Lateral português esteve entre os dez melhores do mundo na Bola de Ouro

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
19:40
Nuno Mendes e Yamal batalhando na final da Nations League
imagem cameraNuno Mendes e Yamal batalhando na final da Nations League (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nuno Mendes apresentou uma grande evolução na última temporada, quando conquistou a Champions League pelo PSG e a Liga das Nações pela seleção de Portugal. Porém, esse crescimento tem um responsável revelado pelo próprio lateral-esquerdo: Luis Enrique. Em entrevista à "AFP", Nuno destacou a atenção dada pelo treinador espanhol.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"No início, não era muito forte defensivamente. Sabia atacar com velocidade, mas o Luis Enrique ajudou-me muito defensivamente. Antes, só pensava em atacar. Ele me disse: 'Tens de defender melhor, e depois dou-te a liberdade de atacar'", revelou Nuno Mendes.

continua após a publicidade

Muito se repercutiu sobre o trabalho tático de Ousmane Dembélé durante 2024/25, mas Nuno Mendes evoluiu de um ótimo lateral ofensivo para um modelo da posição em todo o mundo. Essa 'metamorfose' ficou ainda mais evidente quando Portugal enfrentou a Espanha na final da Liga das Nações, colocando o o jogador frente a frente com Lamine Yamal. Na oportunidade, Nuno não só se destacou nos duelos de um contra um defensivos diante do prodígio do Barcelona, mas também marcou uma vez e participou do gol de Cristiano Ronaldo.

Nuno Mendes - PSG 1x0 Girona - Champions League
Nuno Mendes é considerado o melhor lateral do mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)

Dupla de amplitude com Hakimi

Nuno Mendes é referência na esquerda e Hakimi na direita. Juntos, formam uma dupla de laterais que muitos já consideram a melhor do mundo. São dois jogadores que refletem a ideia de futebol que Luis Enrique propõe, como próprio Nuno reconhece:

continua após a publicidade

"Achraf e eu estamos em um bom momento. É um trabalho de equipe: se nos saímos bem, o grupo também se sai bem", afirmou o português, ciente de que sua ligação com o marroquino é uma das armas secretas do PSG.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias