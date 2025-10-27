Nuno Mendes revela responsável por sua evolução no PSG

Nuno Mendes apresentou uma grande evolução na última temporada, quando conquistou a Champions League pelo PSG e a Liga das Nações pela seleção de Portugal. Porém, esse crescimento tem um responsável revelado pelo próprio lateral-esquerdo: Luis Enrique. Em entrevista à "AFP", Nuno destacou a atenção dada pelo treinador espanhol.

"No início, não era muito forte defensivamente. Sabia atacar com velocidade, mas o Luis Enrique ajudou-me muito defensivamente. Antes, só pensava em atacar. Ele me disse: 'Tens de defender melhor, e depois dou-te a liberdade de atacar'", revelou Nuno Mendes.

Muito se repercutiu sobre o trabalho tático de Ousmane Dembélé durante 2024/25, mas Nuno Mendes evoluiu de um ótimo lateral ofensivo para um modelo da posição em todo o mundo. Essa 'metamorfose' ficou ainda mais evidente quando Portugal enfrentou a Espanha na final da Liga das Nações, colocando o o jogador frente a frente com Lamine Yamal. Na oportunidade, Nuno não só se destacou nos duelos de um contra um defensivos diante do prodígio do Barcelona, mas também marcou uma vez e participou do gol de Cristiano Ronaldo.

Nuno Mendes é considerado o melhor lateral do mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)

Dupla de amplitude com Hakimi

Nuno Mendes é referência na esquerda e Hakimi na direita. Juntos, formam uma dupla de laterais que muitos já consideram a melhor do mundo. São dois jogadores que refletem a ideia de futebol que Luis Enrique propõe, como próprio Nuno reconhece:

"Achraf e eu estamos em um bom momento. É um trabalho de equipe: se nos saímos bem, o grupo também se sai bem", afirmou o português, ciente de que sua ligação com o marroquino é uma das armas secretas do PSG.

