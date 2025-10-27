Barcelona e Bayern disputam atacante da Bundesliga; confira

O Barcelona e o Bayern de Munique podem travar uma disputa de gigantes por uma revelação da Bundesliga. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o atacante Fisnik Asllani, de 23 anos, atrai interesse dos dois clubes para a próxima temporada e deve ser vendido pelo Hoffenheim.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os diretores do Bayern de Munique, Max Eberl e Christoph Freund, estão impressionados com o desenvolvimento e o perfil do atacante e já foram informados sobre sua cláusula de liberação antes do próximo verão europeu. A intenção dos Bávaros é contratar um reserva jovem para Harry Kane, que já tem 32 anos e pode deixar o clube em breve para retornar à Premier League.

continua após a publicidade

No caso do Barcelona, Asllani pode se tornar uma opção para substituir Robert Lewandowski, que, aos 37 anos, está em sua última temporada no Barça, já que, segundo o jornal "Sport", tanto o polonês quanto o clube estão alinhados em encerrar o vínculo no dia 30 de junho de 2026. Assim, o atacante de Kosovo pode ser uma opção mais viável para os Culés diante da avaliação de mercado em 18 milhões de euros (R$ 112,5 milhões na cotação atual) pelo site "Transfermarkt".

Números de Asllani impressionam

Fisnik Asllani já havia se destacado na última temporada, quando marcou 19 gols em 37 partidas por todas as competições, mas seu início de 2025/26 é impressionante. O atacante de Kosovo já marcou seis vezes em nove jogos pelo Hoffenheim, o que explica o interesse de Bayern de Munique, Barcelona e outros grandes clubes que estariam monitorando o atleta.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial