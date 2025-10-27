Com golaços, Atlético de Madrid bate Real Betis e sobe na tabela de La Liga
Filho de Simeone é destaque em mais uma vitória colchonera na competição
O Atlético de Madrid derrotou o Real Betis por 2 a 0, neste segunda-feira (27), em partida válida pela décima rodada de La Liga. Em duelo realizado no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP), os Colchoneros superaram a equipe da casa e venceram o duelo com golaços de Giuliano Simeone e Álex Baena.
Com o resultado, o Atléti sobe duas posições e assume a quarta colocação de La Liga, com 19 pontos, oito atrás do líder Real Madrid. Do outro lado, o Betis caiu para sexto, com 16 pontos.
Como foi Real Betis x Atlético de Madrid?
Logo nos primeiros minutos, em um latereio na área de Nico González, a bola sobrou para Giuliano Simeone. De voleio, o argentino pegou de primeira na bola e superou o goleiro Pau López, que até tentou alcançar o chute, mas não conseguiu evitar o gol do Atlético de Madrid.
Na sequência do duelo, o Betis até tinha mais posse de bola, mas sem criar chances claras. Perto do intervalo, o time da casa teve a oportunidade de chegar ao gol em cobrança de falta na área. Porém, o Atlético conseguiu afastar o perigo e sair em contra-ataque. Em disparada de Julian Álvarez, o argentino cruzou para Álex Baena, que ajeitou e chutou colocado para marcar o segundo gol colchonero no jogo.
O Real Betis retornou melhor e começou a pressionar mais o Atlético de Madrid, fazendo com que Jan Oblak trabalhasse, principalmente na cobrança de falta de Abdessamad Ezzalzouli. Do outro lado, os Colchoneros jogavam nos espaços deixados pela defesa do Verdiblancos e ficaram perto do terceiro, mas Pau López evitou.
O Betis pressionou o Atlético e quase diminuiu com Cédric Bakambu, mas Oblak fez grande defesa. Ao fim, os Colchoneros se fecharam na defesa e conseguiram segurar o resultado e a vitória por 2 a 0, fora de casa.
O que vem por aí?
O Real Betis retorna aos gramados na quinta-feira (30), às 17h (de Brasília), contra o Palma del Rio, pela primeira rodada da Copa del Rey. No sábado, por La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Sevilla, no sábado (1), às 12h15, em Metropolitano, em Madri (ESP).
