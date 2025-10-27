Ex-atacante do Internacional marca primeiro gol por novo time

O jogo se encaminhava para o final, quando o Rayo Vallecano encaixou um contra-ataque pela esquerda. Pep Chavarria levantou na área e, como bom centroavante, Alemão apareceu sozinho entre os zagueiros, dando um peixinho e marcando o gol da vitória, para alegria da torcida que lotava o estádio de Vallecas, em Madri. O ex-atacante do Internacional marcava o primeiro gol por seu novo time. Quase 24 horas depois, na tarde desta segunda-feira (27), o camisa 9 da terceira equipe madrilenha conversou com o Lance! por vídeochamada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nascido Alexandre Zurawski, Alemão é atacante da equipe do bairro operário de Vallecas desde 1º de setembro, quando trocou o Pachuca pelo clube espanhol.

continua após a publicidade

Primeiro gol pela nova equipe

Alemão estava na sua sétima partida pelo Rayo, mas ainda não havia colocado a bola na rede. Apesar da boa campanha fora, o time ainda não havia vencido em Vallecas, sua casa. Então, o gol aos 46 do segundo tempo foi uma explosão, nas arquibancadas. E para o atacante brasileiro.

– A gente vinha de uma sequência de duas vitórias fora de casa, mas não tinha vencido em casa ainda. Ganhar em casa seria muito importante. E o plano do jogo, desde o início, foi de buscar os três pontos. E poder fazer esse gol no finalzinho do jogo... Foi muita emoção – comentou, para depois acrescentar:

continua após a publicidade

– Vi uma publicação hoje que o som da torcida ecoava mais que o som do narrador ali na hora do gol.

Em seguida, o catarinense de Anchieta, mas nascido na maternidade de Campo Erê, no Oeste do Estado, enche os torcedores de elogios.

– A torcida do Rayo com a torcida é muito, muito, muito humilde. De gente muito trabalhadora. E muito apaixonada. Sempre lota ao estádio. Nos apoia em todos os jogos. Então, não podia ter script melhor.

Essa é a segunda passagem de Alemão pela Espanha. Antes, ele jogou duas temporadas pelo Real Oviedo, que ajudou a subir e onde é ídolo. Sobre o novo time, no qual ainda não completou dois meses, disse ter sido acolhido bem por todos.

– Pela torcida, pela comissão técnica, pela diretoria. Aqui, eles têm um tour que fazem pelo bairro, onde mostram a história do bairro e do time, os heróis, a relação... Ainda não pude fazer, mas estou ansioso para fazer. É legal, né? Porque o jogador novo chega e nem sempre tem essa oportunidade de conhecer a história do time, da torcida.

Jogando contra atletas de Copa do Mundo

Filho de uma família de pequenos agricultores, que chegou a trabalhar na roça, Alemão, aos 27 anos vive hoje numa das cidades mais charmosas da Europa, e do mundo. Além de jogar numa das competições mais importantes do planeta.

– Está sendo uma experiência incrível. Morar em Madri, jogar a Primeira Divisão. Acho que o que me trouxe até aqui foi essa essência daquela família humilde trabalhadora que morava lá na roça, trabalhava na roça, saiu da roça... Sempre nessa luta de buscar algo melhor.

Em seguida, comenta ter atuado em um clássico citadino, contra o Atlético, de Diego Simeone, Juan Álvarez, Griezmann:

– Jogamos contra eles no [estádio] Metropolitano, estávamos ganhando até metade do primeiro tempo por 2 a 1, mas acabamos tomando a virada. Mas é incrível estar ali com aqueles jogadores que o cara sempre vê em Copa do Mundo, pela televisão... Foi uma experiência incrível. Pude rever o Johnny, que estava comigo no Inter. Foi uma experiência incrível.

Torcedor do Internacional

Sobre sua relação com o Inter, disse ser "obrigado a acompanhar" o noticiário sobre o clube por ser torcedor colorado. E, mesmo com a diferença de horário, mostra estar bem informado.

– Não dá pra assistir os jogos ao vivo, mas sempre olhando os melhores momentos, vendo os bastidores, como estão as coisas e também sempre torcendo de longe – fala, para depois, completar, sobre a situação do time no Brasileirão:

– Preocupa. É um momento um pouco complicado, as vitórias não estão vindo, mas é questão de seguir treinando, trabalhando. No próximo jogo já tem uma nova oportunidade, para ganhar. Tem agora o jogo em casa, contra o Atlético Mineiro, para dar felicidade ao torcedor, de ganhar três pontos e tirar esse sufoco, esse medo de ficar mais pressionado no final do campeonato.

Alemão na temporada 2025/2026

Rayo Vallecano – 8 jogos, 1 gol Pachuca-MEX – 3 jogos, 1 gols

Alemão na temporada 2024/2025

Real Oviedo – 44 jogos, 14 gols

Alemão na temporada 2023/2024

Real Oviedo – 39 jogos, 8 gols