Luis Enrique defende goleiro do PSG e compara com Donnarumma: ‘Imprensa matou’
Lucas Chevalier sofreu críticas da imprensa francesa nas últimas partidas
O Paris Saint-Germain encara o Bayer Leverkusen pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), na BayArena, na Alemanha. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (20), Luis Enrique, treinador da equipe parisiense, defendeu o goleiro Lucas Chevalier das críticas da imprensa e comparou com Gianluigi Donnarumma, ex-arqueiro da equipe nas últimas temporadas.
Na vice-liderança da Ligue 1 após dois empates seguidos, a imprensa francesa criticou as recentes atuações de Lucas Chevalier, que sofreu quatro gols nas últimas duas rodadas. Durante a coletiva, ao ser perguntado sobre a polêmica troca de goleiros que o PSG protagonizou na janela de transferências, ao contratar Chevalier e vender Gianluigi Donnarumma ao Manchester City, Luis Enrique defendeu o novo arqueiro da equipe ao comparar com o antecessor.
— Por quatro anos, a imprensa matou Donnarumma. Mesmo quando eu não estava aqui, agora é o mesmo com Chevalier. Estou muito feliz com Chevalier, ele é uma das melhores opções ou a melhor opção. Quando você contrata um jogador, você pensa a longo prazo e eu amo o nível dele — afirmou o treinador do PSG.
Troca de goleiros no PSG
Antes mesmo de liberar Donnarumma ao Manchester City, Luis Enrique recomendou e o PSG conseguiu a contratação do goleiro Lucas Chevalier junto ao Lille. A transferência está avaliada em 40 milhões de euros (mais de R$ 250 milhões na cotação atual), por um vínculo de cinco temporadas.
Em sua estreia, diante do Tottenham, pela Supercopa da Uefa, o goleiro chegou a falhar em um dos gols sofridos, o que gerou repercussão. Entretanto, o técnico rasgou elogios às características de seu contratado e disse acreditar também em uma postura de liderança.
Do outro lado, Donnarumma foi anunciado, em setembro de 2025, no Manchester City, pelo valor de 30 milhões de euros, para substituir o goleiro brasileiro Ederson, transferido para o Fenerbahçe. No PSG, o italiano foi um dos pilares da equipe de Luis Enrique. Ao todo, o goleiro disputou 47 partidas e não sofreu gol em 17 jogos.
