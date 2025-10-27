Veja a fala de Yamal na Kings League que incendiou Real x Barça: 'Eles roubam'

Lamine Yamal, joia do Barcelona, usou a live da Kings League Espanha para cutucar o Real Madrid, comparando o time merengue a uma equipe "que rouba e reclama". A provocação esquentou a rivalidade antes do El Clásico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, a maior do futebol atual, ganhou um tempero explosivo fora dos gramados. A jovem estrela do Barça, Lamine Yamal, de apenas 18 anos, que usou uma live da Kings League Espanha para disparar contra o o maior rival, poucos dias antes do aguardado El Clásico pela La Liga.

A confusão, que gerou a polêmica, ocorreu em um programa da Kings League Espanha, que tem Ibai Llanos como um dos fundadores e presidente do Los Porcinos. A pergunta feita a Yamal foi: — Para você, Los Porcinos é como o Real Madrid?

continua após a publicidade

A resposta de Yamal foi — Sim, eles roubam e sempre reclamam… — que teve uma repercussão negativa no clube merengue.

A declaração do jogador de 18 anos viralizou instantaneamente nas redes sociais e na imprensa espanhola, servindo como a fagulha que faltava para incendiar o clássico. A comparação, que insinuava que o Real Madrid se beneficia de decisões de arbitragem, foi vista como "gravíssima" por comentaristas em Madri e agitou o vestiário merengue.

Jornais espanhóis noticiaram que o comentário chegou aos jogadores do Real Madrid, que teriam usado o a fala de Lamine como combustível para o confronto.

continua após a publicidade

A tensão criada por Yamal ultrapassou a tela do streaming e se manifestou no Santiago Bernabéu, palco do El Clásico. Após a vitória apertada do Real Madrid, a rivalidade extrapolou o apito final.

O lateral-direito Dani Carvajal, um dos capitães do Real Madrid, foi flagrado indo em direção a Yamal com o gesto de "falou demais", em uma clara alusão à declaração na Kings League. O jovem respondeu visivelmente alterado, e a confusão precisou ser contida por outros jogadores e a polícia no campo.

Courtois e Yamal discutindo após o jogo entre Barcelona e Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Streamer se diz responsável pela confusão no jogo entre Real Madrid e Barcelona

Em um vídeo, o Ibai Llanos chegou a dizer: — Creio que em parte a culpa é minha.

Em resumo, o streamer falou que não pretendia esquentar ainda mais a rivalidade entre os dois maiores clubes do mundo, e que a pergunta foi sem pretensão alguma.