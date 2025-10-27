Tradição do Boxing Day na Premier League pode ser quebrada

A tradicional rodada do Boxing Day na Premier League, marcada historicamente para o dia 26 de dezembro, será praticamente abandonada nesta temporada. Por conta de exigências contratuais com as emissoras de TV e da sobrecarga no calendário, apenas uma partida deve ser realizada na data, segundo informações do jornal The Times.

Como o Boxing Day cairá em uma sexta-feira, os outros nove jogos da rodada serão distribuídos entre o fim de semana (27 e 28) e a segunda-feira, dia 29. Essa será a menor quantidade de jogos no dia 26 desde 1982.

Calendário apertado e obrigações de transmissão

A Premier League é obrigada por contrato a realizar partidas em 33 fins de semana por temporada, restando apenas cinco rodadas em meio de semana. A expansão das competições europeias e o novo formato da Copa da Inglaterra — que aboliu os replays — reduziram ainda mais as datas disponíveis, forçando a liga a usar o sábado e o domingo após o Natal para cumprir seus compromissos.

A última vez em que o dia 26 caiu em uma sexta-feira foi em 2014, quando todas as dez partidas foram disputadas na data. Agora, a liga ainda não definiu qual confronto ocupará o calendário do Boxing Day, o que deve gerar debates entre clubes e torcedores.

Enquanto isso, as divisões inferiores da Inglaterra (EFL e National League) manterão a tradição e terão rodada completa no dia 26. A Premier League, por sua vez, planeja voltar à normalidade em 2026, quando o Boxing Day cairá em um sábado.

