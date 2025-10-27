menu hamburguer
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
16:21
Atualizado há 2 minutos
Pep Guardiola é treinador do Manchester City desde 2016 (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
imagem cameraPep Guardiola é treinador do Manchester City desde 2016 (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Pep Guardiola afirmou que o Manchester City "ainda está vivo" na disputa pelo título da Premier League, apesar da derrota por 1 a 0 para o Aston Villa, neste domingo (26), em Birmingham. O resultado deixou os atuais campeões seis pontos atrás do Arsenal após nove rodadas, mas o técnico espanhol garantiu que não há motivo para alarme.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Temos que tentar diminuir a diferença. O Arsenal tem sido sólido há muitos anos. Nossa preocupação é melhorar a cada jogo e chegar perto — afirmou Guardiola, que prosseguiu ao dizer que ainda tem muito campeonato a ser disputado.

— Pela minha experiência, a temporada é muito longa. Não vivemos em outubro e novembro pensando no que vai acontecer se não vencermos a Premier League. É jogo a jogo agora — concluiu.

Pep Guardiola é treinador do Manchester City desde 2016 (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Guardiola mostra confiança no Manchester City e elogia adversário

Mesmo com o revés, Guardiola destacou a atuação da equipe e elogiou o desempenho do Aston Villa sob comando de Unai Emery. Além disso, O treinador também minimizou a situação de Erling Haaland, que passou em branco pela primeira vez em 13 partidas e deixou o campo com dores.

— Não sei quantos times podem vir aqui e jogar como nós, com coragem, posse de bola e chances. Eles são um time de Liga dos Campeões, competem muito bem. Eu os admiro — disse.

— Espero que ele esteja bem. Não falei com ele, mas não parece nada grave — afirmou.

Erling Haaland sentiu lesão no duelo entre Aston Villa e Manchester City (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
O que vem por aí?

O Manchester City volta a campo na quarta-feira (29), contra o Swansea, pela Copa da Liga Inglesa, antes de enfrentar o Bournemouth no próximo fim de semana, pela Premier League, no domingo (2), às 13h30 (de Brasília). Na tabela, os Cityzens ocupam a quinta colocação, com 16 pontos, em cinco vitórias, um empate e três derrotas.

