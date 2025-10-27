Após derrota, Guardiola pede para não subestimarem o Manchester City
Cityzens foram derrotados pela terceira vez na Premier League
Pep Guardiola afirmou que o Manchester City "ainda está vivo" na disputa pelo título da Premier League, apesar da derrota por 1 a 0 para o Aston Villa, neste domingo (26), em Birmingham. O resultado deixou os atuais campeões seis pontos atrás do Arsenal após nove rodadas, mas o técnico espanhol garantiu que não há motivo para alarme.
— Temos que tentar diminuir a diferença. O Arsenal tem sido sólido há muitos anos. Nossa preocupação é melhorar a cada jogo e chegar perto — afirmou Guardiola, que prosseguiu ao dizer que ainda tem muito campeonato a ser disputado.
— Pela minha experiência, a temporada é muito longa. Não vivemos em outubro e novembro pensando no que vai acontecer se não vencermos a Premier League. É jogo a jogo agora — concluiu.
Guardiola mostra confiança no Manchester City e elogia adversário
Mesmo com o revés, Guardiola destacou a atuação da equipe e elogiou o desempenho do Aston Villa sob comando de Unai Emery. Além disso, O treinador também minimizou a situação de Erling Haaland, que passou em branco pela primeira vez em 13 partidas e deixou o campo com dores.
— Não sei quantos times podem vir aqui e jogar como nós, com coragem, posse de bola e chances. Eles são um time de Liga dos Campeões, competem muito bem. Eu os admiro — disse.
— Espero que ele esteja bem. Não falei com ele, mas não parece nada grave — afirmou.
O que vem por aí?
O Manchester City volta a campo na quarta-feira (29), contra o Swansea, pela Copa da Liga Inglesa, antes de enfrentar o Bournemouth no próximo fim de semana, pela Premier League, no domingo (2), às 13h30 (de Brasília). Na tabela, os Cityzens ocupam a quinta colocação, com 16 pontos, em cinco vitórias, um empate e três derrotas.
