Com virada emocionante, IA crava o vencedor de Palmeiras x Cruzeiro
Equipes fazem duelo decisivo neste domingo (26)
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (26), o Palmeiras recebe o Cruzeiro em um confronto que pretende movimentar a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. A partir das 20h30, as equipes começam a definir seu futuro no gramado do Allianz Parque. De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do 'X', cravar o resultado da partida.
Aníbal Moreno será desfalque do Palmeiras contra o Cruzeiro; veja provável escalação
Palmeiras
Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão
Onde Assistir
Atacante do Cruzeiro sofre lesão no joelho esquerdo e passará por cirurgia
Cruzeiro
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Separados por cinco pontos na tabela, o Cruzeiro pretende surpreender o rival mesmo jogando longe de seus domínios. Segundo a IA, o Cabuloso começa melhor a partida e abre o placar com o meia Matheus Pereira, logo aos 12 minutos da primeira etapa. O camisa 10 aproveitou uma falha na marcação adversária e bateu no canto, em chances para o goleiro Carlos Miguel: 1 a 0 Cruzeiro.
Na volta do intervalo, o técnico Abel Ferreira optou pela entrada do meia Raphael Veiga e colheu os frutos logo cedo. Sete minutos depois, o árbitro marcou um pênalti do zagueiro Villalba em Flaco López, e o camisa 10 bateu com maestria para empatar o confronto: 1 a 1 Palmeiras.
Apesar do gol trazer mais ânimo aos donos da casa, a reação palmeirense demorou para acontecer. Com uma série de decisões equivocadas, geradas pelo nervosismo entre as equipes, o lateral Giay construiu uma bonita jogada pelo lado direito e cruzou na medida para Vitor Roque marcar a lei do ex contra o Cruzeiro, aos 35 minutos: 2 a 1 Palmeiras.
Na reta final da partida, o Cruzeiro pressionou para arrancar um empate heróico no Allianz Parque, mas acabou sendo penalizado no contra-ataque. Já nos acréscimos, Raphael Veiga achou um bonito lançamento para Ramon Sosa que deslocou o goleiro e fechou o placar para os donos da casa: 3 a 1 Palmeiras.
➡️Cruzeiro e Palmeiras têm campanhas distintas contra times do G6
Palmeiras x Cruzeiro
Com a derrota do vice-líder Flamengo para o Fortaleza, o Palmeiras quer aproveitar a oportunidade para abrir vantagem contra os dois principais concorrentes pela liderança do Brasileirão. Por outro lado, o Cruzeiro não pretende facilitar a vida dos donos da casa e quer diminuir a distância para os líderes.
Neste domingo (26), os rivais começam a definir seu destino a partir das 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias