O Benfica de Bruno Lage teve um início de campanha impressionante. Foram 18 vitórias nas 19 rodadas do primeiro turno e sete pontos de vantagem para o então vice-líder, o rival Porto. Porém, o desempenho da equipe de Lisboa despencou ao longo do returno e o time acumulou derrotas e tropeços, o que permitiu os portistas a alcançarem o Benfica. A vantagem de sete pontos foi diminuindo e o Porto acabou com o título naquela temporada.