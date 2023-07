O treinador espanhol, que trabalhou com Neymar nos tempos de Barcelona, afirmou que ainda não conversou com o craque e declarou que questões envolvendo sua permanência ou eventual saída do PSG são "assuntos internos" do clube. O brasileiro não está 100% fisicamente e seu retorno aos gramados não deve ser acelerado. Seu contrato com o Paris é válido até 2025, mas a imprensa local afirma que o camisa 10 ativou uma cláusula de renovação automática para permanecer no Parc des Princes até 2027.