A grande ambição do clube é vencer a Champions League. Desde 2012, época em que recebeu investimento financeiro por ter sido comprado pelo QSI (Qatar Sports Investment), o PSG esteve presente em todas as edições, mas só chegou perto do título em uma ocasição, quando disputou a final da edição 2019/20. A realidade da conquista parece estar distante, ainda mais com a saída de Lionel Messi e uma potencial venda de Neymar.