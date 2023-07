A preparação do Brasil seguirá na Gold Coast até o dia 18 de julho. No dia seguinte, a delegação brasileira irá para Brisbane, onde fará os últimos treinos visando a estreia na Copa do Mundo Feminina contra o Panamá, no dia 24, pela rodada de abertura do Grupo F. Depois, as brasileiras enfrentam a França, no dia 29, e encerram a participação na fase de grupos contra a Jamaica, no dia 2 de agosto.