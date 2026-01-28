Éric Faria faz forte discurso sobre retorno de Paquetá ao Flamengo: 'Chorou'

Comentarista da Globo, Eric Faria, deu um forte depoimento em seu Instagram sobre Lucas Paquetá retornando ao Flamengo, clube que o revelou. De acordo com o jornalista, este é um momento muito importante para o atleta, que ficou muito emocionado em poder retornar ao Rubro Negro.

Flamengo acerta retorno de Lucas Paquetá; veja detalhes

Confira o que disse o comentarista:

"Fala, feras…

Um relato em cima dessa mini novela do Paqueta e o retorno dele ao Flamengo. E pros torcedores rubro-negros é algo muito forte…

Há dias, ele vive um estado de euforia, ansiedade, emoção. Parece que a vida está praticamente paralisada à espera de ouvir: "pega as malas e vai pro aeroporto".

Quem o conhece mais de perto, na intimidade, nunca o viu como agora. Já chorou, CHOROU MESMO, inúmeras vezes com o passo a passo das conversas, com o vai e vem, com os ponteiros do relógio que não chegam na tão sonhada hora do embarque pro Rio.

Não é da boca pra fora. Outras propostas com cifras altíssimas foram rejeitadas por seu staff antes de chegarem ao proprio Paqueta. Desde o início, ele só queria o Flamengo. Deixou claro pro seu treinador no West Ham que não conseguiria mais jogar ali. A cabeça, o coração e a alma já estavam no Ninho do Urubu.

E tome de lágrimas quando os dirigentes, enfim, começaram a se entender. Quanto falta? Pouco…Tic Tac…Tic Tac. Tudo deve ser resolvido, DEVE, nessa quarta-feira e tambem cabe mais um elogio ao técnico Filipe Luis que foi muito decisivo nessa volta do Paqueta.

Mas, rubro-negro, saiba que um de vocês estará em campo assim que ele puder vestir a camisa e jogar…"

Eric Faria, comentarista da Globo (Foto: Divulgação)

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham em amistoso contra o Everton (Foto: Divulgação)

Paquetá de volta ao Flamengo

O jogador é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta semana. A forma de pagamento será no seguinte molde: 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028.

O Flamengo precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.

Nos últimos dias, as partes buscaram um meio termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.

Após o acordo pelo valor de compra, as partes discutiram as cifras que serão pagas nas parcelas até 2028 (2026, 2027 e 2028).