Novo prefeito de Nova York já foi acionista de clube espanhol

Zohran Mamdani, recém-eleito prefeito de Nova York, carrega uma história que vai além da política. Antes de se tornar o primeiro prefeito muçulmano e nascido na África a comandar a maior cidade dos Estados Unidos, o político de 34 anos foi acionista do Real Oviedo, clube da segunda divisão espanhola.

Para entender a relação entre Zohran Mamdani e Real Oviedo, deve-se voltar no tempo, mas precisamente em 2012, quando o Real Oviedo atravessava uma grave crise financeira. A equipe lançou uma campanha mundial para atrair investidores e evitar a falência. A iniciativa ganhou força nas redes sociais, especialmente após o jornalista britânico Sid Lowe divulgar o apelo em seu perfil.

Entre milhares de torcedores e curiosos que decidiram ajudar, estava um jovem Mamdani, então com 21 anos, vivendo no estado do Maine. Movido pela solidariedade e pela paixão pelo futebol, ele comprou uma pequena participação no clube espanhol e chegou a interagir com Lowe nas redes, celebrando a façanha de possivelmente ser o primeiro acionista do Real Oviedo naquele estado americano.

Assim como tantos outros pequenos acionistas, Mamdani não tinha relação direta com o Real Oviedo nem laços com a Espanha. O gesto foi simbólico, uma forma de apoiar o futebol em um momento de crise. Pouco tempo depois, o clube receberia o reforço de investidores maiores, incluindo o bilionário mexicano Carlos Slim, o que garantiria sua sobrevivência e o início de uma nova fase administrativa.

A curiosidade de o novo prefeito nova-iorquino ter sido parte desse movimento global de apoio fez com que torcedores do Oviedo resgatassem a história. A conta oficial de fãs do clube, @oviedismo, publicou recentemente uma mensagem lembrando o episódio e convidando Mamdani a visitar "La Centolla Azul", grupo de torcedores do Oviedo que se reúne no restaurante Círculo Español, em Nova York.

Quem é Zohran Mamdani?

Filho de pai ugandense e mãe indiana, Mamdani nasceu em Campala, capital de Uganda, e se mudou para os Estados Unidos ainda criança. Desde cedo, o futebol esteve presente em sua vida. Em entrevistas, ele contou ser torcedor do Arsenal desde os tempos de infância, encantado com o time dos "Invincibles" de 03/04, comandado por Arsène Wenger e repleto de atletas africanos. O esporte, segundo ele, ajudou a moldar seu olhar sobre o mundo, a diversidade e a solidariedade – princípios que também se refletem em sua atuação política.

Zohran Mamdani, novo presidente de Nova York (Foto: Angela Weiss/AFP)

A relação entre futebol e política aparece com frequência em suas falas. Em entrevista ao podcast Football Weekly, do jornal britânico "The Guardian", Mamdani criticou duramente a Fifa pelos preços altos e pela política de "preços dinâmicos" dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México. Ele defendeu a criação de cotas populares e preços fixos, argumentando que o futebol deve ser acessível à classe trabalhadora.

– Eu não acredito que o futuro do futebol possa ser construído à custa do direito da classe operária de ir ao estádio – declarou o então candidato, em um dos momentos de maior repercussão de sua campanha.

Além das críticas à Fifa, Mamdani também lançou a campanha Game Over Greed ("Fim de jogo para a ganância"), com o objetivo de pressionar entidades esportivas e autoridades locais a regulamentarem o valor máximo dos ingressos e a garantirem a participação dos moradores das cidades-sede nos eventos esportivos.

A trajetória política de Mamdani começou em 2015, e, dez anos depois, ele conquistou a prefeitura de Nova York com uma vitória esmagadora. Durante a campanha, foi atacado por adversários como Donald Trump, que o classificou como "comunista". Ainda assim, o político ruandês-muçulmano venceu com folga, prometendo reformas sociais e uma política voltada à redução do custo de vida na cidade.

