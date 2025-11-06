Promessa do Cruzeiro é exaltada por jornal europeu: 'Espetáculo mundial'

Felipe Morais, joia da base do Cruzeiro, tem chamado a atenção no Mundial Sub-17, disputado no Catar. A atuação de destaque na goleada do Brasil sobre Honduras, na estreia da competição, rendeu elogios da imprensa europeia. O jornal espanhol "As" definiu o jogador como um verdadeiro "espetáculo mundial", destacando seu talento e maturidade dentro de campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Morais, de apenas 17 anos, marcou um dos gols da vitória brasileira com um belo chute de fora da área, que acertou o ângulo. Segundo o jornal, no entanto, o brilho do jovem não se resumiu ao gol:

continua após a publicidade

— Seu desempenho físico atropelou os centro-americanos até ser substituído na metade do segundo tempo. Um jogador habilidoso, de técnica refinada, mas que também se destaca pelo trabalho defensivo. Foi dele o desarme que originou o primeiro gol da partida — destacou a publicação.

A boa fase do jogador não é novidade em Belo Horizonte. Integrante frequente do time sub-20 do Cruzeiro, Felipe Morais soma 13 partidas e um gol na temporada. A diretoria celeste o vê como um dos principais nomes para o futuro do clube e, por isso, renovou seu contrato até dezembro de 2027, com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros — uma medida que visa garantir sua permanência e afastar o assédio de clubes europeus.

continua após a publicidade

Cruzeiro vence e Jardim aponta objetivo no Brasileirão

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (5), na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão, repetiu que o principal objetivo da equipe é se classificar para a Copa Libertadores de 2026, mas, pela primeira vez, mencionou a possibilidade de brigar pelo título nas rodadas finais do campeonato.

O Cruzeiro chegou aos 63 pontos, e, segundo cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, está garantido na Copa Libertadores do ano que vem. O Palmeiras lidera com 65 pontos e, nesta quinta-feira (6), enfrenta o Santos, no Allianz Parque, além de ter um jogo atrasado contra o mesmo adversário pelo turno. O Flamengo empatou com o São Paulo por 2 a 2, na Vila Belmiro, e também está com 65 pontos e tem uma partida atrasada, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

— Queremos conseguir esse primeiro objetivo. Os nossos objetivos têm que ser sequenciais. O primeiro, fui bem claro no dia da primeira reunião com os jogadores. Com certeza, não vamos deixar de ter ambição, se tivermos possibilidade de lutarmos por algo mais. Mas, primeiro, temos que consolidar essa posição de acesso direto à Libertadores — afirmou o técnico do Cruzeiro, na entrevista coletiva na Arena do Grêmio.

Fabrício Bruno, do Cruzeiro, comemora gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial