Lamine Yamal apresentou novamente seu bom futebol, semelhante ao registrado na temporada passada, durante o empate do Barcelona contra o Club Brugge, na quarta-feira (5), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O jovem ainda se encontra em processo de readaptação física após retornar de uma lesão diagnosticada como pubalgia. Em relação à sua condição, o camisa 10 comentou as críticas recebidas nesse período.

Alvo da mídia, Yamal afirmou não dar atenção às especulações sobre sua condição física e concentrar-se no trabalho. Os questionamentos sobre o atacante começaram com o último boletim médico do clube, que em outubro informou seu afastamento dos treinos e jogos devido a um "desconforto no púbis", problema que já havia limitado sua participação no mês anterior.

A possibilidade de tratar-se de uma lesão crônica, capaz de comprometer a carreira do prodígio espanhol, repercutiu na imprensa espanhola. Até o momento, Yamal perdeu cinco partidas da temporada por incômodos na virilha.

— Não leio muito, tenho que jogar. Falam muito sobre minha pubalgia e que estou triste, mas é tudo mentira. Sempre fui feliz, estava focado na minha vida, em voltar ao trabalho e a jogar neste nível, que é como eu gosto. Tenho que continuar fazendo meu trabalho — disse o ponta-direita, em entrevista após o duelo da Champions.

Como foi a partida? ⚽

Yamal assumiu a responsabilidade do lado do Barcelona no empate com o Brugge, que chegou a estar vencendo por 2 a 1, com destaque para sua atuação no segundo tempo. Com maestria, o craque passou por três marcadores com um drible ágil, tabelou com Fermín López, recebeu o retorno de calcanhar e finalizou com a parte de fora do pé esquerdo no canto direito do goleiro adversário. 2 a 2.

Os Blaugranas voltaram a estar atrás do placar, dois minutos depois. Contudo, Yamal armou jogada pelo lado direito e lançou um cruzamento na área que, ao invés de encontrar Robert Lewandowski, desviou na cabeça de Christos Tzolis e entrou na rede. Gol contra, aos 32'. 3 a 3. Ao longo de toda a partida, ele precisou lidar tanto com as vaias da torcida do Brugge, no Jan Breydel Stadiuml, na Bélgica.

— No fim das contas, não é coincidência. Se fosse outro jogador, não me vaiariam. Isso significa que estou fazendo meu trabalho bem. Sabíamos que o Brugge era uma boa equipe, é difícil vencer quando se sofre 3 gols. Isso é algo que precisamos melhorar — disse Yamal.

