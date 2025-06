Novela entre Nico Williams e Barcelona ganha mais um capítulo

Sonho de consumo do Barcelona, Nico Williams estaria muito perto de vestir a camisa blaugrana. Entretanto, o Athletic Bilbao vem fazendo jogo duro para a concluir a movimentação do atacante ao time. Desta vez, a equipe do país Basco afirmou que, caso os catalães queiram o jogador, vai ter que pagar a multa rescisória, sem negociação.

A posição da diretoria do Athletic Bilbao é clara: não há espaço para negociação, parcelamento ou qualquer tipo de acordo alternativo. A única forma de Nico Williams se juntar ao Barcelona seria mediante ao pagamento da cláusula de rescisão de forma integral, e caso contrário, a transferência não será concluída.

Nico Williams e Koke em ação durante Athletic Bilbao x Atlético de Madrid (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

A decisão do Athletic de não negociar frustra os planos do Barcelona, que esperava encontrar uma forma de facilitar a contratação. A diretoria do Barça até pensou em pedir que o próprio Nico conversasse com o clube para tentar uma saída amigável. Mas essa ideia não deve ir adiante: se o jogador fizer esse pedido ao presidente do Athletic Bilbao, a resposta será um “não” direto, sem chances de acordo.

Nico Williams quer o Barcelona

Apesar do impasse, Nico Williams parece decidido: quer vestir a camisa do Barcelona. O atacante de 23 anos, que brilhou na seleção espanhola, vê com bons olhos a possibilidade de atuar no novo Camp Nou sob o comando de Hansi Flick. Deixar o San Mamés e a chance de disputar a Champions League com o Athletic não parecem pesar tanto quanto a oportunidade de dar um salto na carreira.

O clube basco, por sua vez, vinha tentando renovar o contrato de Nico, oferecendo contrato recordes dentro do elenco, mas sem sucesso. O jogador ainda não respondeu às propostas de extensão, sinalizando seu desejo de mudança. Resta saber se o Barça está disposto - e preparado financeiramente - para pagar o preço e colocar um ponto final nessa novela que ainda promete novos capítulos.

