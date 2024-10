Novamente decisivo, Martinelli marca em vitória do Arsenal

Gabriel Martinelli celebra gol pelo Arsenal (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 15:24 • Londres (ING)

O atacante Gabriel Martinelli, mais uma vez, foi decisivo na vitória do Arsenal pela Premier League. Depois da belíssima atuação contra o Leicester no fim de semana passado, com direito a gol e assistência, o brasileiro voltou a marcar, neste sábado (05/10), na vitória sobre o Southampton, por 3 a 1. Martinelli entrou aos 60 minutos de jogo e, oito minutos depois, fez o gol da virada após cruzamento de Saka. Kai Havertz e Saka completaram o placar, enquanto Archer abriu o marcador para o time da casa.

Agora, Matinelli se apresentará à Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Peru, respectivamente, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

- Foi uma vitória muito importante, que nos manteve entre os líderes. O Southampton foi um adversário complicado e dificultou bastante o nosso trabalho. Graças a Deus pude entrar e ajudar o Arsenal a sair vitorioso. Estou feliz com minhas atuações recentes, marcando e participando de gols. Agora é dar o meu máximo pela seleção nesses dois jogos para melhorarmos nossa situação nas eliminatórias. Estou confiante de que vamos fazer um bom trabalho - disse.

Com a vitória, o Arsenal chegou aos 17 pontos e ocupa a terceira posição na tabela da Premier League empatado com o Manchester City e um ponto atrás do líder Liverpool.

