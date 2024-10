Gabriel Jesus é titular, Arsenal vira partida e segue na caça ao líder

Gabriel Jesus em ação com a camisa do Arsenal (Foto: Adrian Dennis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 13:02 • Londres (ING)

O Arsenal venceu o Southampton por 3 a 1 em jogo válido pela sétima rodada da Premier League. Em casa, os Gunners foram a campo com Gabriel Jesus, recentemente ligado ao Palmeiras, como titular ao lado de Kai Havertz no ataque. A partida foi mais complicada que o esperado e a equipe comandada por Arteta só conseguiu construir o resultado na segunda etapa, de virada.

Com os triunfo, o time londrino chega a 17 pontos na terceira colocação, com um a menos que o líder Liverpool. O Manchester City, que também venceu na rodada, tem a mesma quantidade de pontos na segunda colocação.

Arsenal 3x1 Southampton: como foi o jogo?

Sem vencer na Premier League e atual 19º colocado, o Southampton prometia ser uma presa fácil para o segundo melhor ataque da competição. Porém, dentro de campo o duelo se mostrou parelho. Mesmo com o domínio das ações no primeiro tempo, os Gunners não conseguiram abrir o placar.

No início do segundo tempo tempo, um susto: com uma bela finalização, Archer abriu o placar para os visitantes aos 10 minutos do segundo tempo. A recuperação, entretanto, foi imediata e treze minutos depois os Gunners já estavam no comando do placar. Kai Havertz, em grande início de temporada, e Gabriel Martinelli, que balançou as redes pelo segundo jogo seguido campeonato inglês, comandaram a virada.

Porém, o nome do jogo, como é costumeiro no Emirates, foi Bukayo Saka. Foram duas assistências e um gol, que fechou o placar 43 do segundo tempo, para o grande astro do Arsenal na temporada.

Novidade no onze inicial, Gabriel Jesus deu lugar a Trossard aos 15 minutos de segundo tempo. O brasileiro teve pouca influência no ataque dos Gunners: foram dois chutes para fora e um bloqueado pela defesa dos Saints.

O que vem pela frente?

Após a volta da pausa internacional, o Arsenal enfrentará o Bournemouth pela Premier League. Do outro lado, o Southampton, que ainda busca a primeira vitória na competição, enfrentará o Leicester.

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL x SOUTHAMPTON

7ª RODADA - PREMIER LEAGUE

🗓️ Data e horário: 05/10/2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

🥅 Gols: Archer (10'/2ºT) (SOU), Havertz (13'/2ºT), Martinelli (23'/1ºT) e Saka (43'/2ºT) (ARS)

🟨 Cartões amarelos: Walker-Peters, Bendarek e Dibling (SOU)

⚽ ESCALAÇÕES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Partey (Tomyasu), Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori (Kiwior); Saka, Jorginho (Merino), Rice e Sterling (Martinelli); Havertz e Gabriel Jesus (Trossard)

SOUTHAMPTON (Técnico: Russell Martin)

Ramsdale; Sugawara (Taylor), Harwood-Bellis, Bednarek, Walker-Peters e Manning (Onuachu); Dibling, Aribo, Downes e Fernandes (Armstrong) e Stewart

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Tony Harrington (ING)