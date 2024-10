Liverpool projeta recuperação de Alisson e preocupa Seleção Brasileira

Alisson deixou o campo com dores no músculo da coxa (Foto: Glyn Kirk/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 11:33 • Londres (ING)

Arne Slot, técnico do Liverpool, comentou a situação médica de Alisson, goleiro da Seleção Brasileira, que lesionou a coxa direita neste sábado (5), durante a vitória dos Reds contra o Crystal Palace, pela Premier League. De acordo com o comandante, as notícias não são nada boas para a Seleção Brasileira: Alisson não deve retornar até a pausa internacional de novembro.

Ou seja, o defensor deve ser cortado dos compromissos de outubro, contra Chile (10) e Peru (15), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A lesão de Alisson foi assunto nas entrevistas posteriores ao triunfo dos Reds. Tanto Slot, quanto Van Dijk, capitão da equipe, demonstraram preocupação com a situação do brasileiro.

-A sequência da temporada após a pausa internacional será difícil. Pela forma que ele saiu do gramado, ele não deve estar conosco nestas partidas - disse Slot à TNT.

-A lesão do Alisson aparenta ser complicada. Infelizmente, parece uma lesão de tendão que já o incomodava e que ele tinha se recuperado recentemente - lamentou Van Dijk.

Alisson em ação pelo Liverpool contra o Crystal Palace (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Os jogadores convocados por Dorival Júnior devem se apresentar no próximo dia 7 de outubro, e com isso, o corte de Alisson deve ser anunciado oficialmente em breve. Esta é a segunda lesão de Alisson na temporada: em setembro, ele ficou afastado por uma semana para tratar dores na coxa. Na temporada passada, o atleta perdeu 15 partidas, incluindo compromissos pela Seleção, com uma lesão local.

