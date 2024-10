Pogba pode ter destino inusitado após voltar da suspensão por doping

Francês não deve seguir na Juventus em 2025 (Foto: Marco Bertorello/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 09:17 • Turim (ITA)

Campeão do mundo com a França em 2018, o volante Paul Pogba teve uma ótima notícia nesta semana: a punição por doping, anunciada em setembro de 2023, foi reduzida de quatro anos para 18 meses. Com isso, ele retornará aos gramados em março de 2025, porém, não deve seguir na Juventus.

Desgaste entre Pogba e Juventus

De acordo com a Gazzetta dello Sport, da Itália, atleta e clube planejam uma rescisão contratual. A Vecchia Signora espera a notificação do TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) para negociar o encerramento do vínculo com o volante. O veículo italiano indica, inclusive, que o destino do jogador deve ser o futebol dos Estados Unidos, sem apontar o clube interessado.

O drama vivido pelo jogador dava indícios de que a relação com a Juventus estava desgastada. Durante a punição, Pogba utilizava as próprias instalações para se manter em forma. Ele não deve retornar aos treinos em Turim.

Além disso, após o anúncio da redução do gancho, o atleta fez uma postagem nas redes sociais sem qualquer alusão ao clube. Também não citou a Juventus em sua primeira declaração após a nova decisão do TAS.

-Finalmente, o pesadelo acabou e posso esperar pelo dia em que posso seguir os meus sonhos uma e outra vez.

Paul Pogba está suspenso desde a partida entre Juventus e Udinese, pela primeira rodada da Serie A da Itália na temporada 2023-24. Ele testou positivo para testosterona após a disputa do jogo e foi punido por quatro anos pelo Tribunal Antidoping da Itália. Desde então, o jogador revelou ter vivido um verdadeiro pesadelo.

