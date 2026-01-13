Nova contratação é decisiva, e Manchester City vence Newcastle na semifinal da Copa da Liga Inglesa
Semenyo e Cherki marcaram os gols da vitória Citizen
- Matéria
- Mais Notícias
O Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O duelo foi disputado nesta terça-feira (13), no St' James Park, em Newcastle. O destaque da partida foi Semenyo, nova contratação dos Citizens, que marcou o primeiro gol da partida. Na reta final, Cherki marcou o segundo e selou a vitória para a equipe de Guardiola.
Relacionadas
- Fortaleza
Lateral do Fortaleza entra na mira de clubes europeus; confira
Fortaleza13/01/2026
- Futebol Internacional
Novo reforço do Barcelona manda recado ao Real Madrid: ‘Ninguém quer ver’
Futebol Internacional13/01/2026
- Futebol Internacional
Cinco coisas que talvez você não saiba sobre Álvaro Arbeloa, novo treinador do Real Madrid
Futebol Internacional13/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o Manchester City construiu uma grande vantagem no duelo eliminatório. O jogo da volta está marcado para o dia 4 de fevereiro, no Etihad Stadium, onde a equipe de Guardiola jogará por um empate para avançar à decisão. Já o Newcastle precisará vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo normal.
Como foi o jogo entre Newcastle x Manchester City?
Abrindo as semifinais da Copa da Liga Inglesa, o Newcastle, atual campeão do torneio, recebeu o Manchester City em um confronto que prometia intensidade desde o apito inicial. Diante de um St. James' Park lotado, os Magpies tentaram impor ritmo forte desde os primeiros minutos, empurrados por sua torcida.
O início foi favorável ao time da casa. Explorando transições rápidas e tentando escapar da pressão alta do City, o Newcastle criou a primeira grande chance logo aos quatro minutos. Em jogada veloz pelo meio, a defesa dos Citizens foi pega desprevenida, e Wissa recebeu dentro da área, cara a cara com Trafford. O atacante, porém, não finalizou bem e mandou para fora, desperdiçando a melhor oportunidade do primeiro tempo.
Após o susto inicial, o Manchester City passou a controlar mais a posse de bola. A equipe de Guardiola adiantou suas linhas, ocupou o campo ofensivo e começou a trocar passes com paciência, tentando desorganizar o sistema defensivo adversário. O Newcastle, por sua vez, recuou um pouco mais, apostando em compactação e saídas rápidas pelos lados.
Mesmo com maior volume ofensivo dos visitantes, as chances claras demoraram a aparecer. O City rondava a área, mas esbarrava na boa marcação dos Magpies, que fechavam os espaços centrais e forçavam cruzamentos. Do outro lado, o Newcastle também encontrava dificuldades para transformar suas investidas em finalizações perigosas.
O jogo seguiu equilibrado e intenso, com muitas disputas físicas no meio-campo e ritmo elevado. Apesar do placar zerado, a partida era movimentada e mantinha o clima de tensão típico de uma semifinal. Na reta final do primeiro tempo, o Newcastle sofreu uma baixa importante: Jacob Murphy, um dos jogadores mais agudos do ataque, sentiu uma lesão e precisou ser substituído, diminuindo a velocidade pelos lados.
No segundo tempo, o cenário se manteve, mas com ainda mais intensidade. O Manchester City voltou tentando acelerar as jogadas e quase abriu o placar logo nos primeiros minutos. Após cruzamento fechado na área, Anthony Gordon tentou cortar e quase marcou contra, obrigando a defesa do Newcastle a agir rapidamente.
A resposta dos donos da casa veio pouco depois. Em contra-ataque bem construído, Bruno Guimarães levantou a bola na área buscando Wissa. O atacante cabeceou por cobertura, mas Trafford fez grande defesa. No rebote, o próprio Bruno apareceu finalizando com força, e a bola explodiu na trave, em uma das melhores chances do jogo.
O equilíbrio persistiu até que, enfim, o placar foi aberto. Em jogada individual pelo lado esquerdo, Doku recebeu com espaço, partiu para o confronto direto no um contra um e venceu a marcação com velocidade. O belga cruzou rasteiro para a área, Bernardo Silva tentou a finalização e desviou o suficiente para tirar da defesa. A bola sobrou limpa para Semenyo, que finalizou com precisão e marcou o único gol da partida, colocando o City em vantagem.
Após sofrer o gol, o Newcastle precisou se expor mais. A equipe passou a adiantar suas linhas e aumentar o número de jogadores no campo ofensivo, buscando o empate. Com isso, o jogo ficou mais aberto, oferecendo espaços para o Manchester City explorar em transições rápidas.
Os Citizens quase ampliaram em cobrança de escanteio. Reijnders levantou a bola na área, Semenyo se desvencilhou da marcação e finalizou de forma acrobática, de joelho, mandando para o fundo das redes. O gol, no entanto, foi anulado após a arbitragem identificar interferência de Haaland, que estava em posição de impedimento e participou da jogada.
O lance deu novo ânimo ao Newcastle, que seguiu pressionando nos minutos finais. Os Magpies acumularam cruzamentos e tentativas de finalização, mas esbarraram na boa organização defensiva do City. Do outro lado, a equipe de Guardiola também teve oportunidades para matar o confronto, mas não foi eficaz nas conclusões.
Perto do apito final, o segundo gol do jogo veio. Na bacia das almas, os Citizens cobraram lateral. Semenyo fez uma boa trama com Cherki e Aït-Nouri, com o atacante tocando para o camisa 10, que, de calcanhar, deixou para o latera. O argelino avançou na área e cruzou, achando o francês novamente, que chutou e marcou o segundo gol do jogo.
O que vem por aí?
Após o confronto pela Copa da Liga, o Newcastle volta a campo no próximo domingo (18), quando visita o Wolverhampton, lanterna da Premier League. A partida está marcada para as 11h (de Brasília). O Manchester City joga um dia antes, no sábado (17), no clássico contra o Manchester United, em dérbi válido pelo Campeonato Inglês, às 9h30 (de Brasília).
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias