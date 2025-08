Mesmo com Cristiano Ronaldo titular, o Al-Nassr teve um resultado negativo neste domingo (3). Enfrentando o Estrela da Amadora, que está há três anos na primeira divisão de Portugal, o time do astro foi derrotado por 1 a 0.

O confronto foi realizado em espécie de jogo-treino, com os atletas dos Cavaleiros de Najd utilizando o kit de atividades casuais e não o uniforme amarelo e azul. A portões fechados na Cidade do Futebol, em Oeiras (POR), a equipe comandada por Jorge Jesus sucumbiu aos lusitanos com gol solitário de Alan Godoy, segundo o jornal local "A Bola".

Ronaldo foi titular ao lado de João Félix e Sadio Mané, mas substituído na segunda etapa. Após o apito final, a equipe de comunicação do Al-Nassr divulgou fotos da atividade no país ibérico, mas não chegou a citar o placar; o Estrela da Amadora também não mostrou o marcador, mas publicou uma foto de Alan celebrando o tento.

Alan Jesus comemora gol do Estrela da Amadora contra o Al-Nassr (Foto: Reprodução)

O primeiro amistoso do Al-Nassr neste período de pré-temporada com a presença de Cristiano Ronaldo aconteceu na quarta-feira (30). Na ocasião, o camisa 7 anotou um dos gols da vitória sobre o Toulouse por 2 a 1; Mohammed Maran marcou o segundo, enquanto Yann Gboho havia inaugurado o marcador na primeira etapa.

📆 Os compromissos seguintes do Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Nos próximos dias, Jorge Jesus comandará a equipe em dois duelos de preparação com a presença de torcedores, frente a Rio Ave (POR) e Almería (ESP). No dia 19 de agosto, acontecerá o primeiro compromisso oficial em 2025/26: o time de Riade enfrenta o Al-Ittihad de Karim Benzema, valendo o título da Supercopa Saudita.

