Rúben Amorim, técnico do Manchester United, vive sua primeira oportunidade de pré-temporada no clube. Contratado no decorrer de 2024/25 após a demissão de Erik ten Hag, o português precisou fazer mudanças, liberar jogadores e contar com a chegada de novos atletas ao seu plantel.

continua após a publicidade

➡️ Rúben Amorim abre o jogo e define futuro de Garnacho no United: ‘Está claro’

A última temporada, inclusive, trouxe ao comandante grandes desafios. A tentativa de reformulação esbarrava em maus resultados, como o modesto 15º lugar na Premier League e o vice diante do rival Tottenham na Europa League. Ao analisar a situação, o lusitano fez uma analogia bizarra ao apontar a experiência em Old Trafford como uma maneira de apanhar sem ter como se defender.

- Durante a última temporada, tive a sensação de que estava tão frustrado que não conseguia fazer nada, e reconheci esse detalhe. Tive apenas que esperar. Treinar o United é como entrar em uma luta com as mãos atadas nas costas. Agora estamos em uma situação, mas ainda é apenas o começo - afirmou Amorim, em entrevista ao periódico "The Times".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para a próxima temporada, Rúben contará com dois reforços no setor ofensivo: Bryan Mbeumo e Matheus Cunha, destaques da última Premier League que, juntos, custaram 150 milhões de euros (mais de R$ 1,1 bilhão na cotação atual) aos cofres mancunianos. O alvo da vez é Benjamin Sesko, do RB Leipzig, que pode custar mais R$ 600 milhões. As chegadas fazem parte do modelo de renovação que o técnico planeja montar nos próximos anos no United.

continua após a publicidade

- Levei cinco anos para escolher este clube, então não quero fracassar. Esta é minha única pressão. Houve alguns momentos no ano passado que foram realmente difíceis para mim. Não porque eu não soubesse o que fazer para mudar o clube, mas porque eu estava decepcionando todas essas pessoas. Enquanto eu puder, ficarei aqui. Quero ficar por 20 anos. Esse é meu objetivo, e realmente acredito que pode acontecer - afirmou Rúben Amorim.

🔴🟡 Técnico do United pode ser campeão pela primeira vez com os ingleses

Neste domingo (3), o português tem a chance de erguer seu primeiro troféu no clube, mesmo que de forma extraoficial. Os Red Devils entram em campo pela terceira rodada da Premier League Summer Series, torneio de verão que envolve quatro clubes, para enfrentar o Everton, precisando apenas de um empate para conquistar a competição amistosa. A bola rola no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia (EUA), às 18h (de Brasília).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.