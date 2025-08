Neste domingo (3), acontece a última rodada do torneio amistoso de pré-temporada da Premier League Summer Series. No confronto entre West Ham e Bournemouth, o técnico Graham Potter vai com força máxima para o último teste na competição. Deste modo, Lucas Paquetá, o camisa 10 da equipe, será titular na partida.

Confira a escalação do West Ham ⚒️

Além do brasileiro, Graham Potter também escalou todas as estrelas da equipe para o amistoso. Deste modo, o jogo tende a ser competitivo, apesar de ser um amistoso de pré-temporada. Veja a escalação:

⚽ GOL: Areola

⚽ LTD: Wan-Bissaka

⚽ ZAG: Todibo

⚽ ZAG: Kilman

⚽ LTE: Aguerd

⚽ MEI: Diouf

⚽ MEI: Ward-Prowse

⚽ MEI: Potts

⚽ MEI: Lucas Paquetá

⚽ MEI: Bowen

⚽ ATA: Füllkrug

Técnico do West Ham abre o jogo sobre futuro de Lucas Paquetá

O técnico do West Ham, Graham Potter, quebrou o silêncio sobre o futuro de Lucas Paquetá. Em entrevista, o treinador indicou a permanência do meia brasileiro, afirmando que ele está "feliz e comprometido" com o clube após ser absolvido das acusações de manipulação de apostas. O jogador é um dos sonhos da torcida do Flamengo.

Paquetá em ação no amistoso contra o Grasshopper (Foto: Repdrodução/Lucas Paquetá)

Potter também elogiou a força mental do brasileiro para superar o período de investigação. — Foi um período muito difícil em sua vida e carreira. É um mérito dele, de sua família e de todos que o apoiaram.

Onde assistir ao amistoso? 📺

Bournemouth e West Ham se enfrentam neste domingo (3), às 15h (de Brasília), em jogo amistoso de pré-temporada, válido pela Premier League Summer Series. A partida será realizada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via ESPN, sem custo adicional para os assinantes

