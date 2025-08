Astro do Real Madrid aparece com cicatriz em férias

Jude Bellingham, craque do Real Madrid, expôs pela primeira vez a cicatriz de seu ombro após a cirurgia feita em meados de julho. O meio-campista, após o Mundial de Clubes, precisou passar por um procedimento para reparar uma contusão que o assolava desde o final de 2023.

De férias na Jamaica após a recuperação inicial da lesão, o inglês atendeu fãs utilizando uma regata branca, deixando à mostra o local da cirurgia. Inicialmente, Jude estava com um curativo que cobria a região, e foi assim que se manteve em campo pelos últimos meses.

Jude Bellingham, do Real Madrid, aparece com cicatriz no ombro após procedimento cirúrgico (Foto: Reprodução/As)

Após a imagem de sua cicatriz se tornar viral, Bellingham publicou uma foto em suas redes sociais para mostrar que já está de volta a Madri. Apesar de já ter saltado em solo espanhol, o jogador só voltará a atuar dentro de dois a três meses, até que complete o período de recuperação.

A contusão aconteceu em novembro de 2023, em um duelo com o Rayo Vallecano, válido pelo Campeonato Espanhol. Ao se abaixar para tentar um passe de peito, Bellingham acabou caindo errado e luxou o ombro. Porém, ao invés de passar pelo procedimento, escolheu se manter na ativa desde então, e fez exatamente 100 jogos sofrendo com a lesão, sendo 86 pelo Real e 14 pela seleção da Inglaterra.

Sem um de seus principais jogadores, o Real Madrid se prepara para iniciar de maneira oficial a trajetória em 2025/26. No dia 19 de agosto, a equipe de Xabi Alonso entra em campo diante do Osasuna, pela primeira rodada de La Liga, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

